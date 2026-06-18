Nens momificats en un volcà revelen la política oculta darrere dels rituals inques extrems

La troballa dels tres nens inques congelats al cim del volcà Llullaillaco va congelar el cor de la comunitat arqueològica internacional. Els seus cossos perfectes, conservats pel fred extrem durant més de cinc-cents anys, semblaven dormir plàcidament a la cimera més alta de l’imperi. Tot i això, darrere d’aquesta suposada pau religiosa s’hi amagava un secret escalfador.
Sempre ens havien comptat que aquests sacrificis, coneguts com la ‘Capacocha’, eren ofrenes voluntàries i místiques per calmar els déus de la muntanya. (Sí, nosaltres també ens vam creure aquesta versió romàntica dels llibres de text). Una nova investigació científica acaba de desmuntar el mite i revela una realitat molt més fosca i purament geopolítica.
L’ús del terror com a estratègia d’Estat
Un equip multidisciplinari d’antropòlegs i genetistes ha analitzat minuciosament les restes biològiques dels tres menors enterrats vius a més de 6.700 metres d’altitud. Els resultats demostren que l’emperador inca no buscava el favor dels déus, sinó consolidar el control absolut sobre els territoris acabats de conquerir mitjançant la por.
Les dades dures obtingudes a través de la seqüenciació d’ADN i l’estudi dels teixits revelen una coincidència incòmoda. Els nens no pertanyien a les elits locals de la zona del volcà, a l’actual frontera entre l’Argentina i Xile. Van ser traslladats a la força des de la capital de l’imperi, Cuzco, recorrent milers de quilòmetres en una processó que funcionava com un missatge directe de dominació.
La lletra petita d’aquest macabre protocol és demolidora per a la història. L’Imperi Inca triava els fills dels líders locals de les províncies rebels, els portava a la capital per ser adoctrinats i després els executava a les cimeres sagrades per recordar als pobles sotmesos qui tenia el poder real sobre la vida i la mort.
La dieta de l’últim any de vida
L’origen d’aquest descobriment radica en l’anàlisi química del cabell de les mòmies, que actua com un registre temporal dels seus últims mesos d’existència. Els laboratoris han detectat un canvi radical en l’alimentació dels nens exactament dotze mesos abans de la seva mort. Van passar d’una dieta pagesa basada en la patata a consumir carn de llama i blat de moro, aliments reservats exclusivament per a l’alta noblesa inca.
Les característiques d’aquest procés d’engreix demostren la fredor de la burocràcia imperial de l’època. Durant aquell últim any, els menors van ser tractats com a éssers sagrats vivents mentre caminaven cap al seu propi cadafal. El benefici estrella d’aquesta troballa científica no és només entendre el passat, sinó desmitificar la visió idíl·lica que es tenia de les civilitzacions precolombines, exposant les seves tàctiques de sotmetiment massiu.
Sabies que els investigadors també van descobrir nivells massius de fulles de coca i xitxa, un potent alcohol de blat de moro, en l’organisme dels nens durant les seves últimes setmanes? Les substàncies no es feien servir només com a part del ritual religiós, sinó per mantenir els menors permanentment sedats i dòcils durant l’agònic ascens a la cimera glaçada del volcà.
Un mapa de control que reescriu la història
Els arqueòlegs moderns gestionen informes geogràfics que demostren que les línies de les processons de la ‘Capacocha’ coincidien amb les fronteres més inestables del territori inca. Cada sacrifici en un cim alt funcionava com una torre de guaita espiritual i política. Qui mirava cap a la muntanya recordava el càstig físic i psicològic que implicava oposar-se a les ordres del Cuzco.
Haver llegit això avui et atorga l’avantatge competitiu de comprendre com els imperis de totes les èpoques de la història han utilitzat la propaganda i el terror sagrat per mantenir cohesionats els seus dominis econòmics. Els mètodes canvien amb els segles, però l’estratègia de la por segueix sent idèntica.
La gran pregunta que la ciència deixa flotant sobre la neu del Llullaillaco és inevitable: quants secrets polítics més segueixen enterrats sota el gel de les cimeres andines esperant a ser desenterrats per la tecnologia actual?