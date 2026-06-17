National Geographic tria la piscina natural d’Espanya que causa furor a les xarxes socials

L’estiu ja és aquí i la cerca del refugi perfecte per fugir de l’asfalt s’ha convertit en una autèntica obsessió nacional. Oblida’t de les platges massificades on no hi cap ni un banyista més. Existeix un racó paradisíac que sembla calcat d’una illa del Carib, però que s’amaga molt més a prop del que t’imagines.
Els amants de la natura i els buscadors de fotos perfectes per a Instagram acaben de rebre la millor notícia de l’any. Una prestigiosa publicació internacional ha dictat sentència sobre quin és el paratge aquàtic interior més espectacular del nostre país. (Sí, nosaltres també ens estem preparant ja per organitzar una escapada aquest mateix cap de setmana).
El veredicte del gegant dels viatges
La reconeguda revista National Geographic ha elaborat una llista exclusiva amb els espais naturals més bells de la Península Ibèrica. Per a sorpresa de molts, la medalla d’or a la piscina natural més fotogènica d’Espanya se l’ha emportat un enclavament ocult a l’interior de la Comunitat Valenciana.
Parlem del paratge del Pou Clar, un tresor fluvial situat al municipi d’Ontinyent, al sud de la província de València. Aquest naixement d’aigua destaca per una sèrie de gorgs calcaris excavats a la roca viva durant milers d’anys pel riu Clariano. El contrast del terreny rocós amb la transparència de l’aigua genera un efecte visual que hipnotitza a qualsevol.
La lletra petita que has de conèixer és que l’aigua d’aquest brollador brota directament del subsol a una temperatura mitjana de 13 graus. És un autèntic bany congelat ideal per reactivar la circulació i combatre les onades de calor més extremes que patim a l’estiu.
Un oasi d’aigües turqueses
L’origen de la popularitat d’aquest oasi valencià no és cap casualitat. Els experts en paisatgisme i fotografia de viatges han valorat la puresa de les seves aigües, que mantenen un to blau turquesa cristal·lí gairebé impossible de trobar en altres rius. Cadascun dels gorgs del complex té un nom tradicional únic, com el ‘Pou dels Cavalls’ o el ‘Pou Gelat’, reflectint la rica història local de l’entorn.
Les característiques d’aquest entorn natural obliguen les autoritats a prendre mesures dràstiques per a la seva conservació. Per evitar que el turisme massiu destrueixi aquest ecosistema tan fràgil, l’Ajuntament d’Ontinyent ha implementat un sistema estricte de control d’aforament durant els mesos de temporada alta. L’accés està limitat a un número tancat de visitants diaris, per la qual cosa és obligatori reservar la teva plaça amb antelació al seu web oficial.
El benefici estrella de visitar el Pou Clar és que l’espai està completament condicionat per passar el dia en família o amb amics de forma respectuosa. Compta amb una zona de pícnic habilitada sota l’ombra de pins centenaris, senders senyalitzats per fer rutes de senderisme curtes i accessos escalonats per entrar a l’aigua amb total seguretat.
Molt més que un simple bany
Sabies que aquest canyó fluvial també és un punt de trobada molt cobejat per als aficionats al barranquisme i l’escalada esportiva? Les parets de pedra calcària que envolten els gorgs ofereixen vies amb diferents nivells de dificultat que atreuen esportistes de tot Europa durant la primavera i l’estiu.
Els hostalers de la comarca de la Vall d’Albaida gestionen informes que preveuen un ple absolut als allotjaments rurals propers per als mesos de juliol i agost. El turisme d’interior està experimentant un creixement històric, ja que cada vegada més viatgers nacionals busquen connectar amb la natura verge en lloc d’acudir a les massificades costes tradicionals.
El compte enrere per a la teva reserva
Les multes per accedir al recinte protegit sense l’entrada corresponent o per estacionar el vehicle en zones no autoritzades de la carretera forestal poden ascendir a centenars d’euros. Les patrulles de vigilància ecològica controlen els accessos des de primera hora del matí per garantir la seguretat dels banyistes i la neteja del paratge.
Haver llegit això avui et dona l’avantatge de planificar el teu viatge abans que les places disponibles per als dies més cotitzats de l’estiu s’exhaureixin per complet a la plataforma digital. Asgurar el teu passi ara et garanteix un dia de desconnexió absoluta en un entorn de postal.
La gran pregunta que ens ronda el cap a tots és evident: et quedaràs atrapat a la piscina municipal del barri o reservaràs ja el teu racó en aquest paradís d’aigües turqueses?