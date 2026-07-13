L’oblidat Leonardo Torres Quevedo, un inventor espanyol les innovacions del qual van transformar el món

Vivim obsessionats amb els grans noms de Silicon Valley, ignorant que el veritable arquitecte de la nostra era tecnològica va néixer a Cantàbria. Hi va haver un home capaç d’avançar-se dècades al seu temps, dissenyant màquines que semblaven pura màgia en un món que tot just començava a entendre l’electricitat.
El seu nom és Leonardo Torres Quevedo. Probablement no el vas veure als llibres de text de tecnologia, però t’assegurem que sense la seva ment brillant, la manera en què interactues avui amb el teu mòbil o el teu cotxe seria radicalment diferent. (Sí, nosaltres també ens vam quedar sense paraules en repassar la seva biografia).
La ment que va inventar el control remot
A principis del segle XX, mentre la resta del món encara s’assombrava amb els primers cotxes, Torres Quevedo ja estava presentant el Telekino. No era una joguina, era el primer sistema de comandament a distància mitjançant ones hertzianes de la història.
Aquest geni càntabre va aconseguir el que avui considerem quotidià: dirigir un objecte a distància sense cables entremig. Va ser l’avi remot dels drons que sobrevolen les nostres ciutats i dels sistemes de navegació dels míssils moderns. La seva capacitat per visualitzar l’automatització no tenia límits en aquella època.
El Telekino no només va ser un avenç tècnic; va ser la primera pedra de la comunicació sense fils moderna, patentada molt abans que el concepte de “domòtica” existís en la ment de ningú.
Un precursor oblidat de la Intel·ligència Artificial
Si creus que la IA és un fenomen exclusiu d’aquesta dècada, és perquè no coneixes el seu jugador d’escacs electromecànic. Va ser el primer ordinador capaç de guanyar un humà en una partida d’escacs, prenent decisions de forma “autònoma” mitjançant lògica pura.
L’aparell, construït amb peces senzilles i una lògica aclaparadora, va demostrar al món que una màquina podia executar processos de pensament. Torres Quevedo estava definint els principis de la informàtica automatitzada quan els altres encara estaven lluitant amb la màquina d’escriure. Va ser, sens dubte, un visionari que jugava en una lliga on ningú més podia competir.
Buscava que les seves creacions tinguessin una utilitat pràctica
La seva trajectòria no es va limitar a la informàtica; va ser un tità de l’enginyeria civil. Va dissenyar el famós Transbordador del Niàgara, que a dia d’avui continua funcionant amb total seguretat, demostrant que el seu llegat no només viu en el paper, sinó en estructures físiques que han desafiat el pas dels anys.
A més, va revolucionar l’aeronàutica amb els seus dissenys de dirigibles semirígids. Les seves innovacions van permetre que els viatges aeris fossin més estables i segurs, salvant vides durant la Primera Guerra Mundial i marcant l’estàndard de la indústria durant anys. La seva versatilitat era la seva arma més gran: el mateix resolia una equació complexa que dissenyava un pont penjant.
El benefici estrella del seu treball va ser la democratització de la tècnica. Torres Quevedo no només inventava; buscava que les seves creacions tinguessin una utilitat pràctica i duradora en la societat. La seva capacitat per simplificar sistemes complexos és el que avui fa que la seva obra sigui, encara, un model d’eficiència per a enginyers de tot el planeta.
Sabies que la seva influència arriba a la teva butxaca?
Cada vegada que utilitzes un sistema de càlcul automàtic o quan el teu telèfon corregeix un error per si mateix, estàs utilitzant els principis lògics que aquest geni va establir. La seva capacitat per automatitzar el càlcul humà va ser el pas previ necessari per a la creació dels microprocessadors que avui dicten el nostre ritme de vida.
El problema és que la història ha estat una mica injusta amb ell, atorgant el focus a inventors estrangers amb millors campanyes de màrqueting. Però el valor de Torres Quevedo és científic, objectiu i totalment innegable. És l’espanyol que ens va ensenyar que l’única frontera tecnològica és la que nosaltres mateixos decidim traçar.
La urgència de recuperar el seu llegat
No es tracta d’orgull nacional, sinó de justícia històrica. Entendre Torres Quevedo és entendre com funciona el món modern. Si volem continuar avançant en l’era de l’automatització, hem de tornar a mirar els seus plànols, les seves notes i la seva visió d’una tecnologia al servei del progrés humà.
La pròxima vegada que maneigs un dispositiu de forma remota, recorda que no estàs fent servir màgia moderna, sinó l’evolució directa d’una idea que va néixer en la ment d’un càntabre fa més d’un segle. No et sembla fascinant que una sola persona pogués dissenyar el futur que avui estem vivint?
La història de la tecnologia té molts noms, però pocs tenen el pes i la rellevància d’aquest pioner total. Aprendre sobre ell no és només mirar al passat, és entendre les eines amb les quals construïm el nostre present. A què esperes per aprofundir en la vida de l’home que va inventar el futur?