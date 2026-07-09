L’arqueologia revela la cura profunda dels gossos al Perú fa més d’un mil·lenni

L’arqueologia sol parlar-nos de grans batalles, imperis caiguts i tresors d’or massís. (Però de vegades, la història més profunda s’amaga en un simple gest d’afecte).
Un descobriment recent a les costes del Perú ha deixat els experts sense paraules. No és una joia reial, ni una arma de guerra. És la prova definitiva que, fa més de mil anys, la nostra relació amb els gossos era, sorprenentment, idèntica a la que tenim ara.
Molt més que animals de treball
Fins fa poc, la creença generalitzada era que les civilitzacions antigues veien els gossos únicament com a guardians o eines de caça. (La fredor científica, una vegada més, s’ha quedat curta davant la realitat).
Al jaciment peruà, els arqueòlegs s’han topat amb alguna cosa que trenca qualsevol prejudici. Les restes trobades mostren gossos que no van morir per accidents de caça ni per agressions externes. Van ser enterrats amb una cura minuciosa, envoltats d’ofrenes que estaven reservades únicament per als humans més estimats de la comunitat.
La revelació que canvia el mapa emocional
El que realment ha fet saltar les alarmes és la posició dels cossos. No van ser dipositats a l’atzar. La forma en què van ser enterrats suggereix un ritual de comiat carregat de dolor i respecte.
Els anàlisis osteològics revelen que molts d’aquests animals van viure fins a una edat avançada, rebent cures malgrat les seves dolències. Això confirma que no se’ls sacrificava quan deixaven de ser útils, sinó que se’ls mantenia fins al final dels seus dies.
Un vincle segellat per la història
Aquesta troballa és una finestra oberta a la vida quotidiana de les societats preinques. Ens demostra que el gos no era un estrany a la casa, sinó un company que dormia al costat dels habitants de la zona i que participava activament en el seu cercle íntim.
L’equip d’investigació, liderat per experts de renom, destaca que els enterraments inclouen objectes d’ús personal, alguna cosa que mai abans s’havia documentat amb tanta claredat en restes canines d’aquella antiguitat a Sud-amèrica.
Per què aquest descobriment és viral?
La ciència sovint busca grans canvis tecnològics, però el que realment ens connecta amb el passat és el sentiment. Saber que algú, fa deu segles, va plorar la pèrdua de la seva mascota igual que ho fem nosaltres avui, ens apropa a aquelles civilitzacions d’una manera visceral.
Sabíem que els gossos van ser domesticats fa milers d’anys, però aquesta és la primera vegada que tenim una evidència tan clara de la “humanització” de la mascota a l’antic Perú. No eren només animals; eren família.
El llegat de la tendresa
Aquest descobriment també planteja preguntes sobre com hem evolucionat realment. Hem canviat tant en les nostres emocions? Potser la tecnologia ha avançat, però el buit que deixa un gos en morir continua sent el mateix al segle XXI que a l’any 1000 d.C.
Queda molt camí per recórrer en l’excavació d’aquesta zona, però les dades inicials ja són un bombardeig arqueològic. La història no només s’escriu amb lleis i edificis; s’escriu amb la lleialtat d’un gos que ens va acompanyar des del principi dels temps.
T’havies parat a pensar que l’afecte que li dones avui a la teva mascota és una tradició que es remunta a èpoques que ni tan sols imaginàvem? L’arqueologia, una vegada més, ens posa un mirall al davant per recordar-nos que el que és important mai no canvia.