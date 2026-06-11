La Sagrada Família esdevé l’estructura religiosa més alta de la Terra després d’un segle en obres

Barcelona acaba de canviar la seva pell per sempre davant els ulls de tot el planeta. Si has passejat últimament per la ciutat comtal, hauràs notat que el cel ja no és el mateix, i és que el Papa Lleó XIV ha viatjat exclusivament per beneir l’obra cimera de la humanitat.
Parlem d’un esdeveniment històric que coincideix exactament amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, el geni que va imaginar un temple impossible. (Sí, nosaltres també ens emocionem en pensar que ha trigat un segle a completar-se). Però el que la majoria de la gent ignora és el misteri que amaga la seva altura exacta.
La xifra prohibida que Gaudí no es va atrevir a superar
Existeix una obsessió numèrica darrere dels 172,5 metres d’alçària que registra la imponent Torre de Jesucrist. No és un número triat a l’atzar pels arquitectes moderns, sinó una ordre directa del propi Gaudí que s’ha respectat a repatlla en aquest 2026.
El mestre va deixar escrit que cap obra creada per la mà de l’home havia de ser superior a la creació divina de la natura. Per això mateix, l’agulla central de la Sagrada Família es queda exactament a uns mil·límetres per sota de la muntanya de Montjuïc. Un respecte sagrat que ara es converteix en l’estructura religiosa més alta de la Terra.
La gran creu tridimensional que corona el temple mesura 17 metres per si sola. Està revestida amb un vidre especial i ceràmica blanca esmaltada, dissenyats expressament per reflectir la llum del sol com un gran far urbà i espiritual.
Enginyeria espacial per a un trencaclosques del segle XXI
Aixecar una estructura d’aquestes dimensions en ple cor d’una Barcelona massificada ha requerit tècniques més pròpies de la NASA que de la paleta tradicional. L’origen d’aquest rematada final es troba en un complex sistema de panells de pedra prefabricats amb un cor de reforç metàl·lic tensat.
Les peces s’han dissenyat mil·limètricament fora del temple i s’han emmagatzemat per nivells en les altures com si d’un trencaclosques gegant es tractés. Es dóna així una unió perfecta entre la tradició modernista i la línia de la avantguarda tècnica contemporània.
A dins, un ascensor de última generació recorre el con interior, el qual s’ha mantingut pràcticament buit per alleugerir les milers de tones de pes que amenaçaven l’estabilitat. El benefici per a la nostra butxaca i per al turisme és immediat, ja que l’obertura d’aquesta zona va a permetre unes vistes panoràmiques inèdites fins a la data.
El missatge ocult que ja es llegeix des del cel
Sabies que aquesta espectacular torre no està sola en l’entramat místic del temple? L’estructura organitza el cor teològic de la basílica, envoltada per les quatre torres dels evangelistes i la de la Verge Maria, sumant un total de 18 torres en el projecte definitiu.
Si mires amb atenció la base del remat superior de 29 metres, descobriràs enormes escuts de trencadís amb inscripcions en llatí que alaben a Crist. És un missatge petri que el Papa ha consagrat en una missa solemne que ja forma part de la història viva de la cristiandat.
Les entrades per accedir als nous miradors superiors estan volant a la web oficial i s’espera un ple absolut per als pròxims mesos d’estiu. Haver estat testimonis de la finalització del monument més lent del món és una cosa que recordaràs tota la vida, te lo vas a perdre?