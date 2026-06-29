La Gran Piràmide de Guiza, a examen: així aconsegueix sobreviure als sismes gràcies a la seva estructura interna

Durant segles, hem mirat la Gran Piràmide de Guiza com un símbol de poder faraònic. Tot i això, els experts en sismologia han començat a veure-la sota una altra llum: la d’una obra mestra de l’enginyeria estructural capaç de sobreviure al que destruiria qualsevol gratacel actual.
No és casualitat que les piràmides continuïn dempeus mentre altres construccions antigues són ara runa. (Sí, encara que sembli increïble, els egipcis tenien un pla ocult entre blocs de pedra que encara avui intentem copiar).
La clau és sota els seus peus: El fonament intel·ligent
El primer gran encert és a la seva base. L’estructura no descansa sobre sorra solta, sinó que s’assenta sobre un llit de roca calcària sòlida que actua com un amortidor natural davant les ones sísmiques.
En anivellar aquest terreny, els constructors van crear una superfície capaç d’absorbir l’energia d’un terratrèmol abans que aquesta arribés a la integritat dels blocs superiors. És una solució d’arquitectura que avui anomenem aïllament de base.
Una forma geomètrica dissenyada contra el col·lapse
Per què aquesta forma piramidal? La resposta va més enllà de l’estètica religiosa. El seu centre de gravetat, situat extremadament baix, la converteix en una estructura inherentment estable davant qualsevol força horitzontal causada per tremolors.
Quan la terra tremola, les piràmides no intenten lluitar contra el moviment; el distribueixen. En reduir la seva secció a mesura que guanyen alçada, la càrrega es transfereix de manera uniforme cap a la base, evitant punts de tensió on altres construccions es fracturarien.
La tècnica de construcció que la ciència tot just comença a entendre
Un altre factor crucial és la precisió en la col·locació de les pedres. A diferència de les estructures unides amb argamassa rígida, les pedres de Guiza funcionen com un sistema d’articulació. Durant segles, es va pensar que era simple precisió, però ara sabem que aquesta tècnica permet que els blocs es desplacin mil·limètricament sense perdre la integritat del conjunt.
És, en essència, un avantpassat remot dels sistemes moderns que utilitzem al Japó o Califòrnia per construir edificis antisísmiques. És fascinant pensar que, fa més de 4.000 anys, algú ja havia resolt problemes que ens han costat dècades de computació avançada comprendre.
La durabilitat com a llegat
La Gran Piràmide no només va ser construïda per durar, va ser dissenyada per resistir el pas del temps. Cada vegada que detectem un nou detall de la seva construcció, confirmem que els arquitectes de Guiza no només coneixien les lleis de la geometria, sinó que dominaven la física aplicada d’una forma que avui tot just comencem a replicar.
Mentre els nostres edificis actuals es dissenyen per durar cent anys, aquesta estructura ha vist passar imperis, guerres i cataclismes naturals, romanent impertorbable sota el sol del desert. Serem nosaltres capaços de deixar una empremta tan resistent després d’altres 4.000 anys d’història?