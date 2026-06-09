Els científics analitzen un conjunt de dents i confirmen la complexa evolució dels neandertals a Europa

La història de la nostra espècie s’ha construït sobre certeses que consideràvem inamovibles. Ens van ensenyar que l’evolució humana va ser una línia recta perfecta on els més forts van desplaçar els més febles.
Tanmateix, un grup d’arqueòlegs acaba de reescriure el passat en un racó perdut d’Europa. (Sí, tot el que vas estudiar a l’escola ha quedat obsolet en una tarda).
El misteri de la cova Mandrin
Un exhaustiu anàlisi internacional ha capgirat la comunitat científica global. L’epicentre del terratrèmol arqueològic es localitza al sud de França, un territori que encara amaga secrets sota la roca.
Els investigadors porten anys analitzant les restes òssies dels últims reductes de neandertals al continent. El que ningú esperava era que la tecnologia de seqüenciació genètica actual desvelés una realitat incòmoda per als antropòlegs.
Fins a aquest precís instant, els manuals escolars afirmaven que la nostra espècie va extingir els neandertals de forma ràpida i violenta. Aquest nou estudi demostra que vam conviure i ens vam barrejar durant moltíssim més temps del registrat.
La línia del temps destrossada per l’ADN
Les dades dures del laboratori no deixen lloc al dubte. Les restes analitzades presenten una antiguitat que oscil·la entre els 54.000 anys, una data que trenca els esquemes temporals previs.
Els científics van identificar alternances sorprenents en l’ocupació de les coves. Una mateixa cavitat va ser habitada per neandertals, després per Homo sapiens i, posteriorment, va tornar a ser ocupada pels neandertals originals.
L’intercanvi cultural no va ser un accident aïllat: van compartir tecnologies de caça avançades i eines de sílex que requerien un aprenentatge mutu extremadament complex.
Aquest descobriment confirma que els neandertals no eren aquells éssers bruts i simiescs que ens dibuixava la cultura pop del segle passat. Tenien una capacitat de adaptació cognitiva idèntica a la nostra.
Una substitució pacífica i progressiva
La investigació, liderada per un consorci d’universitats europees, demostra que el procés de desaparició de l’espècie va ser un fenomen de absorció genètica blanca.
Les eines de pedra trobades en els estrats intermedis mostren una hibridació tècnica fascinant. (Bàsicament, copiaven els dissenys dels seus veïns perquè funcionaven millor per caçar cérvols).
El estudi ratifica que el declivi neandertal es va deure a factors climàtics extrems combinats amb un aïllament demogràfic sever, no a una guerra d’extermini global.
Per què aquesta troballa canvia el teu arbre genealògic
La genètica moderna ja havia demostrat que la població euroasiàtica actual conserva entre un 2% d’ADN d’origen neandertal. La novetat és que ara sabem que aquest percentatge és el resultat d’una convivència íntima i prolongada.
Aquest descobriment canvia la forma en què entenem la nostra pròpia resistència biològica. Moltes de les defenses immunològiques que ens salven la vida avui en dia les vam heretar directament d’aquelles trobades als boscos francesos.
Els laboratoris de paleogenòmica estan revisant milers de fòssils emmagatzemats als soterranis dels grans museus del món. Busquen aplicar aquest nou protocol d’anàlisi per trobar la peça perduda del puzle de la humanitat.
La urgència per salvar els jaciments crítics
L’augment global de les temperatures està accelerant la descomposició del col·lagen en els ossos prehistòrics que encara segueixen enterrats. Els arqueòlegs adverteixen que la finestra de temps per extreure ADN de qualitat s’està tancant.
Si la calor destrueix les restes orgàniques abans que puguem seqüenciar-les, perdrem l’oportunitat de conèixer els últims detalls de la nostra vertadera identitat.
La propera vegada que et miris al mirall, recorda que no ets el resultat d’una victòria evolutiva solitària, sinó l’abraçada de dues espècies que van decidir compartir el fred de la prehistòria.