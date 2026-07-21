Els arqueòlegs no donen crèdit: descobreixen a Irlanda uns habitatges neolítics més antics que la Gran Piràmide

Portem mil·lennis creient que les grans meravelles del món antic van ser les primeres a desafiar el temps. Ens equivocaríem del tot. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan els arqueòlegs van confirmar l’autèntica antiguitat d’aquest jaciment).
Un equip d’investigadors ha tret a la llum a Irlanda les restes d’uns habitatges neolítics que deixen petits els monuments més famosos del planeta.
El tresor ocult sota el sòl irlandès
Durant una excavació rutinària al comtat de Sligo, els experts van ensopegar amb una estructura que desafia qualsevol lògica cronològica establerta fins a la data.
Parlem d’un assentament humà perfectament estructurat que data de fa 5.700 anys, superant amb escreix la construcció dels monuments més icònics de l’antiguitat.
Per fer-nos una idea de la seva magnitud, aquestes cases primitives són considerablement més velles que el mateix cercle de Stonehenge i que la imponent Gran Piràmide de Gizeh.
La troballa demostra que les comunitats neolítiques posseïen unes capacitats d’enginyeria i organització social molt superiors al que la ciència creia possible.
El complex inclou fonaments de fusta, llars excavades i zones d’emmagatzematge que revelen una vida domèstica sofisticada en plena Edat de Pedra.
Els arqueòlegs al capdavant del projecte insisteixen que aquest descobriment obliga a reescriure els manuals sobre com s’organitzaven les primeres civilitzacions europees.
El paral·lelisme incòmode amb el nostre passat
Com és possible que unes estructures aixecades fa gairebé sis mil·lennis resistissin el pas del temps millor que molts dels nostres edificis moderns? La resposta incomoda a l’arquitectura actual.
Ens hem obsessionat amb l’obsolescència programada i hem oblidat la resistència estructural a llarg termini que practicaven els nostres avantpassats més remots.
El missatge de la història antiga arriba fins als nostres dies amb una lliçó d’humilitat aclaparadora sobre l’enginy humà. Afrontar els reptes del present passa sovint per mirar al passat i entendre d’on venim realment.
La propera vegada que visitis un monument mil·lenari, recorda que sota la terra encara queden secrets disposats a dinamitar tot el que crèiem saber.
Estàs preparat per acceptar que la veritable avantguarda tecnològica estava amagada al Neolític?