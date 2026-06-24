Els arqueòlegs del jaciment del Turuñuelo de Guareña: «Si Tartessos va tenir una capital, la nostra favorita seria Huelva»

Durant dècades, la civilització de Tartessos ha estat el gran enigma de l’arqueologia a la península. Hem sentit històries sobre la seva riquesa, els seus metalls i la seva misteriosa desaparició, però sempre faltava una peça clau al mapa: on era el seu centre de poder?
Ara, les investigacions al jaciment del Turuñuelo de Guareña, a Badajoz, estan obligant els historiadors a replantejar-se-ho tot. No és només un lloc de culte; és una finestra oberta a una estructura social molt més complexa del que imaginàvem. (Sí, a nosaltres també ens explota el cap en pensar que sota els nostres peus hi ha respostes de fa més de 2.500 anys).
El dilema de la capital perduda
L’equip que treballa al Turuñuelo no només està descobrint edificis; està connectant punts geogràfics. Tot i que Guareña ens està donant dades tècniques brutals sobre la seva arquitectura, els ulls dels experts miren cada vegada més cap al sud, específicament cap a Huelva.
Huelva sempre ha estat una candidata natural per la seva posició estratègica davant l’Atlàntic. Tanmateix, el que els arqueòlegs estan començant a entendre és que Tartessos no era un regne aïllat. Era un node comercial que necessitava un port de comunicació massiu, i Huelva encaixa perfectament en aquesta narrativa de capital política.
Per què aquesta troballa canvia el relat
La importància del Turuñuelo rau en el fet que funciona com una “càpsula del temps”. En ser un edifici ritual que va ser segellat intencionadament, s’han conservat elements que normalment haurien desaparegut. Estem parlant de restes d’animals, eines i ceràmiques que ens expliquen què menjaven, com s’organitzaven i, sobretot, com de connectats estaven amb la resta del Mediterrani.
Si Tartessos va tenir una capital, els indicis apunten que hauria de ser un lloc amb una capacitat logística enorme. L’arquitectura trobada a Badajoz suggereix que la civilització tenia una elit capaç de mobilitzar recursos a una escala que avui consideraríem industrial. (Algú dubta encara de l’enginyeria antiga?).
Atenció: Els experts adverteixen que la recerca de la capital no és només una qüestió d’arqueologia, sinó d’entendre com les xarxes comercials de l’antiguitat van definir la identitat del sud de la península actual.
La connexió amb el nostre present
Potser et preguntes per què ens obsessiona tant el passat tartessi. La resposta és senzilla: estem redescobrint que la globalització no és un invent modern. Tartessos va ser el primer gran hub comercial de la nostra història, connectant fenicis, grecs i poblacions locals en un ecosistema d’intercanvi sense precedents.
Quan els arqueòlegs suggereixen que Huelva va poder ser la capital, estan dient que l’estructura de poder no estava a la perifèria, sinó al cor de les rutes comercials. És un mirall del que avui busquem a les nostres grans ciutats: ubicació, logística i capacitat d’influència.
El que ve en les properes excavacions
El jaciment del Turuñuelo encara té molt a dir. Els propers mesos de treball se centraran a analitzar la resta de les estances i els nivells inferiors de l’edifici ritual. Si troben registres escrits o marques de propietat més clars, el trencaclosques de la capital tartèssia es podria completar definitivament.
És el moment de parar atenció a aquestes notícies. Cada avenç a Guareña és un pas més per deixar de veure Tartessos com un mite i començar a tractar-la com la potència econòmica que realment va ser.
Quines sorpreses més ens deixarà aquest jaciment? Estigues atent, perquè cada vegada que l’equip d’arqueòlegs retira una capa de terra, estem una mica més a prop de resoldre el misteri més gran de la nostra història antiga. Serà finalment Huelva l’elegida per la ciència?