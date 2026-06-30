El Stonehenge del desert egipci: coneix el calendari de pedra de Nabta Playa

Si alguna vegada has pensat que les grans fites de l’enginyeria astronòmica van començar al Regne Unit, hem de demanar-te que obris la teva ment. Una descoberta sota el sol abrasador del desert del Sàhara ha deixat la comunitat científica en estat de commoció total, obligant els llibres d’història a reescriure les seves primeres pàgines.
Estem parlant de Nabta Playa, un jaciment que molts experts ja anomenen, sense por d’exagerar, el Stonehenge del desert. Mentre el famós monument anglès ens ha fascinat durant segles, aquest calendari de pedra egipci guarda secrets que es remunten a una època en què la majoria creia que els nostres ancestres tot just començaven a balbucejar.
La càpsula del temps sota la sorra
Què fa que aquest lloc sigui tan increïblement disruptiu per a la nostra cronologia? La clau resideix en el seu propòsit original. A diferència d’altres assentaments primitius, Nabta Playa no era només un lloc de pas o un campament estacional; era un observatori astronòmic d’una precisió matemàtica sorprenent.
Els investigadors han aconseguit identificar alineacions estel·lars que connecten directament amb els solsticis i el cicle de les pluges al desert. Sí, en un entorn que avui és una de les zones més àrides del planeta, fa milers d’anys existia una civilització capaç d’entendre el cosmos abans que es construís la primera piràmide.
Aquest calendari de pedra supera en antiguitat qualsevol altra estructura similar coneguda al món. La seva datació el situa en un període on l’agricultura tot just començava a gatejar, cosa que ens obliga a preguntar-nos qui eren realment els seus arquitectes.
Tecnologia neolítica d’un altre nivell
Per entendre la magnitud tècnica d’aquesta troballa, cal observar com van ser disposats els megalits. No es tracta de pedres col·locades a l’atzar. Els antics constructors van utilitzar càlculs que requereixen un coneixement profund de la declinació solar, una fita que fa pocs anys hauríem qualificat d’impossible per a aquella etapa de l’evolució humana.
És precisament aquest factor “impossible” el que manté els geòlegs i arqueòlegs en un debat constant. La capacitat d’observar l’horitzó i predir els canvis estacionals amb pedres megalítiques ens mostra que la set de coneixement i la necessitat de mesurar el temps són impulsos tan antics com la nostra pròpia espècie.
La connexió amb el nostre futur
Per què un grapat de pedres enterrades al Sàhara ens hauria d’importar el 2026? Perquè Nabta Playa és el recordatori definitiu que la civilització no és una línia recta, sinó un procés ple de descobriments que de vegades perdem en l’oblit. La forma en què gestionaven els seus recursos hídrics a base de la posició dels estels és una lliçó d’adaptació extrema.
Cada vegada que analitzem les dades obtingudes al desert, apareix una nova peça que ens ajuda a entendre la nostra pròpia connexió amb el cel. És fascinant pensar que, fa mil·lennis, algú va mirar el mateix estel que tu veus aquesta nit i va decidir que era necessari construir un monument per no perdre el rastre del temps.
Quins secrets queden sota les dunes?
La investigació continua en marxa, utilitzant escàners de radar que permeten veure a través de les capes de sorra sense necessitat de realitzar grans excavacions que facin malbé el jaciment. Les autoritats arqueològiques suggereixen que el que hem trobat és tot just la punta de l’iceberg d’una xarxa complexa de santuaris perduts.
La notícia ha generat un interès massiu perquè, una vegada més, la història ens demostra que no som tan avançats com creiem, ni els nostres avantpassats tan ignorants com pensàvem. De vegades, la tecnologia més sofisticada de l’antiguitat no consistia en metall o circuits, sinó en una pedra col·locada al lloc exacte i en el moment precís.
T’havies parat a pensar que el veritable origen de la nostra obsessió per mesurar el temps podria estar amagat al lloc més àrid de la Terra? La propera vegada que miris el teu rellotge, recorda que, abans que tu, algú va utilitzar el sol i les roques per fer exactament el mateix. Llegir això és confirmar que la història humana és, en realitat, una gran aventura que tot just estem començant a desxifrar.