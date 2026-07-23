El Monasterio de El Escorial exposa al públic un tresor recuperat amb un plànol del segle XIX

Hi ha espais monumentals que guarden secrets gelosament blindats durant segles als ulls de qualsevol visitant que s’acosti a contemplar-los. (Sí, nosaltres també ens vam quedar ben bocabadats en assabentar-nos d’aquesta històrica obertura a plena serra madrilenya).
Ens passem la vida visitant els mateixos racons turístics de sempre, convençuts de manera errònia que ja ho havíem vist absolutament tot. No obstant això, la història del nostre art patri sempre guarda un as a la màniga capaç de deixar-nos completament sense paraules.
La joia renaixentista que ningú havia pogut trepitjar
Per primera vegada en la seva dilatada història, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial permet l’accés públic a un dels seus enclavaments més singulars.
Es tracta de l’imponent Pati dels Evangelistes, un recinte que fins ara havia romàs totalment vetat per al turisme general. La intervenció ha requerit una inversió total de 1,7 milions d’euros procedents directament dels fons europeus de recuperació.
L’objectiu principal era retornar al cor espiritual del monestir el seu aspecte original de pur estil renaixentista. Un valuós plànol històric datat el 1865 i custodiat a l’Arxiu General de Palau ha servit de mapa mil·limètric per guiar la restauració del jardí.
Aquesta exhaustiva labor d’investigació documental ha permès recuperar l’harmonia perfecta entre la pedra, la vegetació i l’aigua.
Detalls mil·limètrics i tecnologia invisible
Les actuacions executades sobre el terreny han abastat la completa renovació de l’enllosat de granit i la recuperació dels quatre estanques històrics.
També s’han rehabilitat els dotze requadres enjardinats introduint espècies vegetals acordes al disseny original concebut com un paradís terrenal.
Per garantir la seva conservació a llarg termini, s’ha instal·lat un innovador tallavents de vidre a l’accés principal situat davant de l’escala. Aquest sistema protegeix eficaçment les valuoses pintures murals signades per Pellegrino Tibaldi davant de les inclemències meteorològiques.
Gaudir d’aquest claustre durant tot l’any ja és una realitat que enriqueix de manera exponencial l’oferta cultural i patrimonial de Madrid.
T’ets de debò perdent l’oportunitat de caminar per un paradís renaixentista que ha romàs ocult durant generacions senceres al nostre país?