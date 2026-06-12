El misteriós sistema dels inques per portar els comptes i els impostos: els investigadors es queden meravellats

Gestionar les finances de casa teva ja et sembla un autèntic dolor de cap al final de cada mes. Imagina per un segon haver de controlar els ingressos i les despeses de dotze milions de persones sense tenir paper, bolígrafs ni ordinadors.
Això és exactament el que va aconseguir l’Imperi Inca en el moment del seu màxim esplendor geogràfic. (I no, no utilitzaven ni una sola moneda d’or o plata per aconseguir que la seva maquinària econòmica funcionés com un rellotge suís).
El sistema que torna bojos els matemàtics
Un exhaustiu anàlisi arqueològic ha revelat el mètode definitiu que permetia als governants de Cusco registrar fins a l’últim gra de blat de moro. La descoberta ha deixat sense paraules els economistes moderns.
Mentre els imperis europeus s’ofegaven en deutes i complexes operacions bancàries escrites amb tinta, els comptables andins operaven a una velocitat sorprenent. La clau del seu èxit resideix en un objecte que la ciència ha trigat segles a comprendre.
Es tracta dels quipus, un sistema de cordes de cotó i llana amb nusos que codificaven informació d’alta densitat informativa. No era un simple recordatori visual, sinó una base de dades tridimensional ultraeficient.
Cada tipus de nus, la distància exacta entre ells i el color específic de la corda representaven un valor numèric i un producte diferent en el seu sistema comptable. Aquesta lletra petita important és la raó per la qual podien governar milers de quilòmetres sense cap tipus d’escriptura alfabètica.
Com cobraven impostos sense utilitzar bitllets
El cos d’inspectors de l’emperador recorria milers de quilòmetres de calçades amb aquests dispositius lligats a la cintura. El problema fonamental era coordinar la producció de regions agrícoles molt diferents entre si.
Aquest fenomen organitzatiu provocava que cada ciutadà pagués els seus tributs mitjançant el sistema de la mita, és a dir, aportant la seva pròpia força de treball. Uns construïen ponts penjants mentre d’altres cultivaven les terrasses de les muntanyes.
Els científics expliquen que el vertader benefici d’entendre aquest mecanisme és descobrir una economia basada en la reciprocitat estricta. L’Estat central emmagatzemava els excedents en gegantins dipòsits públics per assegurar la supervivència col·lectiva en èpoques de sequera extrema.
L’estudi detallat revela que els matemàtics inques dominaven un sistema numèric decimal idèntic al que utilitzes tu avui en dia per revisar el teu compte bancari. Els nusos a la part inferior de la corda indicaven les unitats, mentre que les posicions més altes guardaven les desenes i les centenes.
La gran xarxa de magatzems que controlava l’imperi
¿Sabies que aquest invent tèxtil també servia per realitzar censos de població en temps rècord? Els administradors sabien de forma immediata el nombre exacte de naixements, defuncions i soldats disponibles a cada província del territori.
La logística del imperi depenia d’una xarxa de camins que connectava els magatzems estatals amb les ciutats principals. El control estricte d’aquests dipòsits evitava les fams i garantia que cap recurs es perdés pel camí a causa de la burocràcia.
Les mostres tèxtils demostren que los comptables de l’època tenien una agilitat mental altament competitiva per a la resolució de problemes lògics complexos.
La anatomia dels quipus permetia transportar informes financers complets a lloms de llames a través de rutes d’alta muntanya. Nosaltres, per el contrari, depenem de servidors informàtics que poden apagar-se amb un simple tall de llum general.
La lliçó econòmica que arriba del passat
La pressa de la arqueologia moderna per desxifrar el codi ocult de les cordes andines està revelant detalls fascinants sobre la vida quotidiana de les comunitats prehispàniques. Alguns investigadors suggereixen que certs nusos també guardaven històries i poemes èpics.
L’etiquetatge i la conservació d’aquestes relíquies als museus internacionals requereix un protocol de climatització molt estricte per evitar que les fibres naturals es desfacin. Els centres que custodien aquests tresors s’enfronten al repte de digitalitzar els patrons de nusos en tres dimensions per salvar la informació.
Conèixer aquest truc de comptabilitat ancestral et dona una perspectiva totalment nova sobre el valor real de l’esforç humà i l’organització comunitària. Al final, els inques van demostrar que para construir una societat pròspera i equilibrada no fa falta imprimir bitllets.
¿Series capaç de gestionar tota l’economia de la teva vida fent servir només unes quantes cordes amb nusos?