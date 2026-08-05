1.400 tones d’explosius sota el Tàmesi: El Regne Unit intenta evitar el desastre del vaixell de la II Guerra Mundial

Imagina una bomba nuclear flotant descansant a tan sols uns metres de la costa britànica. No és una pel·lícula de Hollywood, és un coixí de malsons real que porta 82 anys silenciat al fons del mar.
El vaixell nord-americà HMS Richard Montgomery es va enfonsar l’any 1944 carregat fins a dalt d’armament de la Segona Guerra Mundial. Avui, l’estructura metàl·lica es desdibuixa i el perill d’una explosió massiva és més imminent que mai.
Per què el govern del Regne Unit ha esperat més de vuit dècades per intervenir un vaixell que podria arrasar ciutats primeres? (Sí, la burocràcia també paralitza el sentit comú en els moments més crítics).
El tresor maleït de la Segona Guerra Mundial
Corria el mes d’agost de 1944 quan aquest mercant va embarrancar a prop del port de Rochester, a pocs quilòmetres de Londres. Al seu interior albergava més de 1.400 tones d’explosius d’alta potència, incloent-hi bombes de fragmentació i projectils pesants.
Les autoritats van aconseguir evacuar una part del carregament, però el vaixell es va partir en dos i es va enfonsar al llit marí abans de completar la missió. Des de llavors, tres masts fantasmals sobresurten de l’aigua com un recordatori macabre per als navegants de la zona.
Els experts adverteixen que una detonació accidental generaria un tsunami de 5 metres d’alçada i una columna de metralla que destrossaria les instal·lacions petrolieres properes.
El pla de rescat més perillós de la història
Tocar el vaixell equivocadament podria desencadenar la catàstrofe no nuclear més gran de l’aviació moderna. El Ministeri de Defensa britànic ha decidit trencar el silenci i posar en marxa un operatiu militar d’alt risc per tallar els masts que amenacen de col·lapsar sobre el casc.
Un equip de bussos especialitzats i tècnics en desactivació d’artefactes treballarà en condicions de visibilitat gairebé nul·la sota les corrents del riu Tamesi. Cada mil·límetre compta; un sol espurna o la caiguda d’una estructura podria activar el detonador letal.
Aquest megaprojecte compta amb un pressupost milionari i el suport de la tecnologia submarina més avançada del planeta. La meta és clara: desarmar la trampa mortal abans que la corrosió de l’aigua salada acabi la feina pel seu compte.
Què passaria si la bomba arriba a explotar?
L’impacte no només afectaria les poblacions costaneres de Kent i Essex. Les ones de xoc meurien vidres a quilòmetres de distància i paralitzarien el trànsit marítim d’una de les rutes comercials més transitades del món.
Sabies que hi ha desenes de vaixells enfonsats a les costes europees en circumstàncies semblants? Tanmateix, cap d’ells reuneix semblant concentració de foc en una àrea tan propera a la població civil.
El temps juga en contra dels enginyers i la tensió es respira a l’aire britànic. El compte enrere per neutralitzar el monstre d’acer ha començat oficialment, ¿aconseguiran evitar la tragèdia abans que sigui massa tard?