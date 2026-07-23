Segons el veterinari Carlos Gutiérrez, el cartón és ideal per a gats: aïlla del fred, redueix l’estrès i és una joguina

Gastamos una fortuna en camas de diseño y rascadores sofisticados que nuestro felino ignora completamente desde el primer minuto. Sí, nosotros también alucinamos cuando vimos que prefería la caja del paquete antes que el regalo caro.

Un estudio conductual y las declaraciones de un prestigioso experto han puesto fin al debate que divide a los amantes de los animales en todo el país. La solución real estaba en el trastero.

El refugio secreto que protege del frío y calma la mente

El conocido veterinario Carlos Gutiérrez ha revelado que el secreto mejor guardado de los felinos domésticos se esconde en un material tan humilde como el cartón.

Lejos de ser un simple pasatiempo pasajero, este elemento cotidiano actúa como un escudo térmico perfecto para regular su temperatura corporal sin gastar ni un solo euro.

La clave principal radica en la termorregulación y en la necesidad instintiva de buscar espacios cerrados que disminuyan drásticamente los niveles de ansiedad diaria.

El experto advierte que es obligatorio revisar el material y retirar siempre las grapas metálicas antes de dejar que el animal interactúe con el cartón.

Los gatos necesitan mantener una temperatura corporal óptima que oscila entre los 30 y 36 grados, un reto constante durante los meses más fríos del año.

Al introducirse en una caja, el cartón aísla térmicamente el entorno del animal, reduciendo de manera inmediata los niveles de cortisol y acelerando su adaptación al hogar.

Una solución ecológica al alcance de todos

Esta preferencia ancestral imita los refugios naturales de los felinos en estado salvaje, aportando una sensación de seguridad incuestionable frente a cualquier estímulo exterior.

Gatificar el hogar no exige inversiones desorbitadas, sino comprender la psicología básica de nuestra mascota para garantizar su bienestar físico y mental a largo plazo.

Reutilizar los embalajes de nuestras compras en línea se convierte así en la estrategia definitiva para cuidar de su salud sin comprometer la economía familiar.

¿Te imaginas cuántos problemas de comportamiento se evitarían simplemente entendiendo esta sencilla necesidad de espacio y calor?