«La disputa que marcó la Reconquista»: los mitos sin resolver en torno a la figura de Jaime I y al-Azraq

El trono se heredaba con apenas cinco años y el pulso de la historia medieval europea cambiaba para siempre.

Han pasado exactamente 750 años desde aquel fatídico 27 de julio de 1276 que puso fin al reinado de uno de los monarcas más longevos y audaces de nuestra historia peninsular.

El misterio de los dos cráneos reales

La muerte de Jaime I no llegó en pleno campo de batalla, aunque sí cabalgando el dolor de una guerra implacable contra las revueltas del sur valenciano.

Lo verdaderamente macabro de su legado histórico salió a la luz siglos más tarde en el Monasterio de Poblet, cuando los investigadores abrieron su sepulcro real y se toparon con una estampa insólita.

Había dos cráneos custodiados como si ambos pertenecieran al mismo monarca tras los saqueos y profanaciones del siglo XVIII que dispersaron los huesos por todo el complejo.

El enigma se resolvió gracias a una brutal cicatriz de guerra: una flecha que se le clavó en la cara durante el histórico asedio a la ciudad de Valencia y que pudo cambiar radicalmente el curso de la monarquía.

El secreto del mayor enemigo de la Corona

Pero si hay algo que eclipsa la biografía oficial del monarca es su obsesiva y feroz relación con el caudillo musulmán al-Azraq, auténtico terror que desvelaba sus noches.

Mientras la leyenda popular dibuja un perfil puramente pacífico y negociador, los historiadores recuerdan que el monarca arrasaba o expulsaba sin contemplaciones cuando el tablero político lo exigía.

Con al-Azraq la historia fue completamente diferente porque el líder sarraceno conocía cada rincón de las montañas y resistió los embates hasta el punto de engañar al rey con una falsa conversión.

Aquella celada nocturna en los parajes del Benicadell casi le cuesta la vida al mismo rey, que escapó por muy poco gracias a la fulgurante reacción de su guardia personal.

La huella imborrable que llega hasta hoy

Hoy día, las instituciones conmemoran este aniversario redondo con exposiciones y actos solemnes que ignoran deliberadamente la compleja intrahistoria de los vencidos y el peso real de aquellos enfrentamientos.

La figura de Jaime I sigue definiendo nuestra identidad cultural y territorial, recordándonos que los cimientos de nuestra historia están construidos a base de pura supervivencia.

¿Te imaginabas que tras las estatuas solemnes se ocultaban batallas tan cinematográficas y cráneos marcados por flechas medievales?