Desentierran en Yucatán Koxol Jaii: la vida real de los mayas no privilegiados al descubierto

Imagina que la historia que nos han contado hasta ahora de los mayas solo era una parte. Una visión glamorosa, llena de reyes y palacios. Pero, ¿qué pasa con los que no eran de la élite?

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Su existencia, sus luchas diarias, sus joyas y miserias, habían permanecido durante siglos en un silencio sepulcral. Hasta ahora, casi olvidadas bajo la selva de Yucatán.

Pero atención: un descubrimiento reciente lo ha cambiado absolutamente todo. Se llama K’oxol Ja’ II y es la clave definitiva para entender a los verdaderos mayas. Los no privilegiados.

Un tesoro para entender el pasado olvidado

Este sitio arqueológico fue localizado en 2025. Un hallazgo fruto de las obras del Tren Maya de Carga, concretamente en la Terminal Multimodal de Progreso. (Sí, a veces la infraestructura nos regala tesoros).

Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo ha sacado a la luz. Son 21 monumentos y rasgos naturales asociados. Una ventana única a un pasado que no conocíamos.

Su importancia es inmensa. Permite a los investigadores entrar en la esfera doméstica de aquellos mayas que no formaban parte de la élite gobernante. O del cuerpo sacerdotal.

El K’oxol Ja’ II es un testigo mudo. Nos cuenta lo que la historia oficial calló. Me emociona pensar que, por fin, estos mayas olvidados tendrán voz.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, confirmó su preservación. Las estructuras se mantienen en su lugar original. Esto garantiza futuras investigaciones (un secreto bien guardado para el futuro).

El nombre, K’oxol Ja’ II, proviene de la lengua maya. Significa «agua de los mosquitos» o «agua donde brotan los mosquitos». Un nombre que habla directamente de su relación íntima con el entorno.

Con una extensión de 2.257 metros cuadrados, este asentamiento tuvo una función principalmente residencial. Los arqueólogos encontraron cimientos y elementos arquitectónicos de casas antiguas. Imagina la vida bullendo aquí hace siglos.

Su cronología abarca un período extenso. Desde el Preclásico regional (400 a.C. – 250 d.C.) hasta el Clásico Tardío (450 – 900 d.C.). Muchos siglos de vida cotidiana al descubierto.

El misterio del agua y las ausencias sorprendentes

El jefe de campo David Medina Arona ha destacado una evidencia crucial. Los habitantes de K’oxol Ja’ II controlaban los recursos hídricos. Un cenote principal conserva restos de un brocal. Fue construido para modificar su entrada. Probablemente para gestionar el consumo de agua. Esto no es casualidad, es pura ingeniería social.

Esta capacidad de intervenir en el entorno demuestra un alto nivel de organización. Mucho más allá de la simple supervivencia. Una solución inteligente para un recurso tan preciado.

Los investigadores creen que K’oxol Ja’ II podría haber sido una población de importancia intermedia. Se integraría en la jerarquía regional de asentamientos. Su entidad rectora podría haber sido El Chiik, otro asentamiento descubierto por las obras del Tren Maya.

Pero hay misterios que nos dejan sin palabras. La presencia de cerámica es escasa. Muchos utensilios domésticos debían ser de materiales perecederos. Esto dificulta mucho el rastreo arqueológico. Pero nos da pistas sobre sus recursos.

Esta ausencia de cerámica contrasta con otros yacimientos mayas contemporáneos. Puede indicar particularidades regionales. Una oportunidad única para entender la diversidad de aquella civilización.

Igualmente sorprendente es la casi nula existencia de enterramientos humanos. David Medina Arona explica que podría ser por las características geológicas. La poca profundidad de la tierra impedía sepultar cuerpos. Seguramente, los habitantes buscaban otros lugares para los rituales funerarios. Una decisión drástica y práctica.

El legado que cambia la historia

La investigación de campo ya ha terminado. Las dos únicas ofrendas recuperadas, de consagración de cimientos, están bajo estudio. Los materiales líticos, la cerámica y los sedimentos se analizan en laboratorio. Cada pequeño trozo puede ser un secreto revelado.

Los 21 monumentos de K’oxol Ja’ II han sido objeto de una limpieza cuidadosa. También se han hecho trabajos de restitución en sus paredes. Se ha instalado una malla de protección para asegurar su conservación (una salvaguarda imprescindible).

El INAH y la Secretaría de la Defensa Nacional han acordado un polígono de protección. Esto garantiza que el yacimiento sea accesible para la investigación arqueológica. Y evita que sea destruido por las obras de infraestructura. Es la solución definitiva para proteger este tesoro.

Este descubrimiento adquiere una relevancia especial. Los estudios mayas se han centrado tradicionalmente en grandes centros urbanos y las élites. K’oxol Ja’ II completa esta información. Representa a aquellos que no dejaron nada escrito. Los que a menudo son olvidados en las narraciones históricas.

La arqueología doméstica nos devuelve la voz de estos pueblos. Nos ayuda a reconstruir su forma de vida. Sus creencias. Sus prácticas cotidianas. Su relación con el entorno. (Nos da una perspectiva que nadie más tiene).

Este caso demuestra el valor incalculable del rescate arqueológico. Las obras de infraestructura, lejos de ser una amenaza, pueden abrir nuevas vías para el conocimiento. Siempre con la debida supervisión. Este precedente podría ser un truco vital para futuros proyectos de gran envergadura. No lo olvides.