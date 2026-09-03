Obras de autopista en Alemania revelan una calzada romana de 2000 años en el Alb Suabio

¿Te imaginas que las grandes obras del siglo XXI, pensadas para acelerar nuestro día a día, acaben desenterrando secretos de hace dos milenios? Es una realidad que nos sorprende desde Alemania. Un descubrimiento que redefine nuestra historia.

Mientras tú y yo pensamos en los atascos y los peajes, bajo las ruedas de los coches alemanes se ocultaba una vía que vio legionarios. Una calzada romana olvidada, ahora, al descubierto. Y te garantizamos: no es un hallazgo cualquiera.

Las obras de ampliación de la autopista A8, en el sur de Alemania, han revelado un tramo impresionante. Un camino de piedra con dos mil años de antigüedad, directamente del Imperio Romano, ha aparecido cerca de Drackenstein, en el Alb Suabio.

La historia no se escribe solo en los libros. A veces, hay que excavar bajo el asfalto para encontrar los capítulos más sorprendentes.

Un viaje a través del tiempo bajo el asfalto

Este trozo de la historia, de unos 90 metros de longitud, apareció justo donde el nuevo trazado de la autopista cruzaba el antiguo camino. La Oficina Estatal de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD) ha confirmado la importancia del descubrimiento.

La vía data del siglo I, construida bajo el mandato del emperador Vespasiano. Fue cuando Roma fundó la provincia de Germania Superior. Una fecha clave para entender el alcance de este imperio.

Esta calzada forma parte del Alblimes, una de las rutas más antiguas de la región de Baden-Württemberg. Su función era vital: unía las localidades de Rottweil y Heidenheim an der Brenz. Era un eje de intercambio económico y estratégico en la frontera.

Piénsalo: una arteria vital para el comercio y la defensa. El tramo desenterrado está construido con piedra caliza blanca del Jura. Extraída de los afloramientos locales, era la base sólida del pavimento. Una muestra del ingenio romano, que perdura dos mil años.

La frontera olvidada que Roma nunca dominó

Durante más de un siglo, este trazado marcó una frontera crucial. Separaba el territorio bajo control romano de la «Germania libre», la zona que el imperio nunca llegó a someter. Es un detalle que nos habla de la resiliencia de los pueblos.

El Alb Suabio es una meseta calcárea cerrada, de unos 200 kilómetros de largo por 45 de ancho. Roma integró esta región de forma deliberada en su estrategia de frontera durante el siglo I. La llamó el Alblimes, una línea defensiva.

La vía servía, entre otros puntos, a los castillos fronterizos de Urspring y Donnstetten. Dos fortificaciones clave que formaban parte del sistema defensivo romano en la meseta. Eran los ojos y los oídos del imperio, protegiéndolo de los pueblos germánicos.

Estas guarniciones militares jalonaban el límite del imperio. Permitían controlar el movimiento de personas, mercancías e información. Entre el territorio bajo administración romana y la Germania libre, el contraste era total. Un control de acceso primitivo, pero efectivo.

Wollenweber, el responsable de proyectos lineales del LAD, lo tiene claro: la construcción de infraestructuras modernas como esta autopista amplía nuestro conocimiento. Descubrimos más sobre la evolución del paisaje cultural y el patrimonio de Baden-Württemberg. Una ironía del destino, sin duda.

Más allá de Roma: sorpresas escondidas

Pero la historia no se detiene con los romanos. Un equipo de arqueólogos de las empresas Fodilus y ArchaeoBW, contratadas para la excavación, encontró una moneda de bronce atribuida al emperador Domiciano. También varios clavos de hierro de calzado romano. Estas piezas, aún sin restaurar, son un tesoro.

La datación de la moneda, posterior a la de Vespasiano, sugiere un hecho clave: la calzada siguió en uso durante buena parte del siglo I. Esto no era una construcción efímera, sino una infraestructura vital que se mantenía activa.

Y aquí viene la parte más sorprendente, la que nos desvela un pasado aún más profundo. Bajo la misma calzada romana, apareció una urna funeraria de la Edad del Bronce. También una aguja con cabeza en forma de rodillo del mismo período. Esto no es casualidad.

Estos objetos son anteriores en más de mil años a la calzada romana. Confirman que la zona ya estaba habitada mucho antes de la llegada de Roma. El paisaje del Alb Suabio ha tenido presencia humana continua. Es un mensaje potente sobre nuestra propia historia.

Las excavaciones comenzaron en agosto de 2025 por encargo de Autobahn GmbH. Esta empresa estatal gestiona las autopistas alemanas. Se prevé que se extiendan hasta finales de 2026. Aún hay tiempo para más descubrimientos, y quién sabe qué más puede aparecer.

La LAD considera este conjunto un patrimonio cultural de relevancia suprarregional en Alemania. Antes del siglo XIX, la existencia del Alblimes era solo una hipótesis. Ahora, este tramo de 90 metros al lado de la A8 es una evidencia directa y palpable de su trazado. Un secreto revelado, un misterio resuelto.

Hoy, has hecho una inmersión rápida en una historia que se escribe con cada golpe de pala. Un viaje fascinante bajo el asfalto que no tiene precio, porque no hay nada más valioso que entender de dónde venimos, ¿verdad?