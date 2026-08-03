Descubren una de las Tumbas de Gigantes más antiguas de la historia en el yacimiento de Carrarzu Iddia, en Cerdeña

La naturaleza a veces guarda secretos descomunales a plena vista. (Y sí, nosotros también alucinamos con lo que acaba de aparecer en el mapa).

Un equipo de arqueólogos acaba de tropezar con uno de los monumentos megalíticos más fascinantes de todo el Mediterráneo. Lo que parecía un simple montículo lleno de maleza escondía una joya histórica milenaria.

Hablamos de una imponente Tumba de los Gigantes que ha permanecido sepultada bajo la vegetación durante siglos. (Y su estado de conservación roza el milagro absoluto).

El hallazgo se ha producido en el yacimiento arqueológico de Carrarzu Iddia, situado en el término municipal de Bortigali, muy cerca de la localidad de Macomer, en el corazón de Cerdeña.

La arquitectura del misterio en la ladera de la montaña

Las tareas de limpieza ejecutadas por las superintendencias insulares sacaron a la luz un sepulcro ciclópeo situado a unos 740 metros de altitud en la ladera meridional de Crastu Littu. Desde este mirador estratégico, la estructura domina visualmente la inmensa llanura de Macomer y las mesetas que la rodean.

Construida con bloques de traquita, la construcción conserva intacta su larga cámara funeraria y la característica exedra semicircular que precedía el acceso a los rituales colectivos. A pesar de haber sufrido la intrusión de excavadores clandestinos en tiempos remotos, los elementos estructurales clave se mantienen firmes e inalterables.

Este tipo de construcciones pertenecían a la enigmática civilización nurágica, sociedades de la Edad del Bronce que levantaron estas criptas colosales para rendir culto a sus antepasados. (Una prueba irrefutable de ingeniería prehistórica altamente avanzada).

Aunque la toponimia popular bautizó estas estructuras como tumbas de seres mitológicos gigantes por su tamaño colosal, en realidad se trataba de sepulcros funerarios comunitarios destinados a acoger generaciones de clanes enteros durante siglos.

Un pasado que resucita para reescribir la historia

La aparición de este monumento no es un hecho aislado, ya que se integra dentro de un complejo donde también se investiga y se restaura un antiguo nuraghe. Esto demuestra que la zona era un nexo vital de poder, control territorial y espiritualidad profunda en la Cerdeña más antigua.

Nuestro presupuesto no sufrirá nada por ir a verla en directo, pero el valor histórico de este enclave multiplica instantáneamente el atractivo turístico y cultural de la región de Nuoro. La excavación abre de par en par la puerta a descifrar nuevos rituales y detalles arquitectónicos poco frecuentes en el territorio insular.

La historia de nuestras civilizaciones nos sigue observando directamente desde la piedra tallada. ¿Te imaginabas que el subsuelo europeo aún guardaba monumentos de este calibre prácticamente intactos?