Una investigación cartografía el subsuelo y descubre una red oculta de miles de millones de kilómetros

La superficie terrestre que pisas cada día esconde un secreto de proporciones galácticas que la ciencia acaba de revelar. No es petróleo ni oro, sino una inmensa red subterránea de filamentos microscópicos que conecta prácticamente todo lo que ves: bosques, cultivos, humedales y praderas.

Aunque no podemos verla a simple vista, esta estructura es, en esencia, el sistema circulatorio que permite a las plantas respirar y crecer. (Sí, nosotros también nos quedamos paralizados al conocer su magnitud).

Una autopista de 110.000 billones de kilómetros

Los investigadores de la Society for the Protection of Underground Networks (SPUN) han logrado mapear por primera vez esta red global utilizando inteligencia artificial y miles de muestras de suelo. Si pudiéramos estirar todos estos filamentos, conocidos como hifas, alcanzarían la barbaridad de 110.000 billones de kilómetros.

Para que te hagas una idea de la locura que estamos manejando, esta distancia supone aproximadamente el 10% del ancho de la Vía Láctea. Es, sin duda, una de las mayores infraestructuras naturales que existen en nuestro mundo y ha estado funcionando en silencio durante milenios.

Estas redes no son un simple adorno del suelo; son arterias vitales. Transportan nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo a las plantas a cambio de carbono, ayudando a que el ciclo de vida terrestre no se detenga.

El peligro que acecha bajo nuestros pies

El estudio publicado en la revista Science lanza un dato preocupante: la actividad humana está dañando este sistema a una velocidad alarmante. En terrenos agrícolas, la densidad de estas redes ha caído cerca de un 50% debido al uso intensivo de fungicidas y fertilizantes químicos.

Además, el biólogo Justin Stewart advierte que las praderas silvestres son actualmente el bosque fúngico más denso y amenazado del planeta. Son áreas que a menudo se destruyen por la falsa creencia de que, al no tener árboles, son tierras vacías o poco valiosas.

¿Por qué esto debería importarnos a todos?

Más allá de la biología, esta red tiene un impacto directo en nuestra lucha contra el cambio climático. Estos hongos micorrícicos son capaces de absorber hasta 3.900 millones de toneladas métricas de CO2 al año. Esto equivale a cerca del 11% de todas las emisiones mundiales de combustibles fósiles registradas en 2021.

Entender cómo funcionan, cómo mueren y cómo forman carbono estable en el suelo es ahora el siguiente gran reto de la comunidad científica. Estamos ante un cambio de paradigma total en nuestra manera de ver la naturaleza; lo que ocurre bajo la tierra es, literalmente, el soporte vital que sostiene nuestra atmósfera.

¿Te habías parado a pensar que cada vez que paseas por una pradera estás pisando una red de intercambio de nutrientes que rivaliza en escala con nuestra propia galaxia? La ciencia apenas comienza a comprender la profundidad de este hallazgo, pero una cosa está clara: proteger este sistema es proteger nuestro propio futuro. ¿Todavía te preguntas qué hay bajo tus zapatos?