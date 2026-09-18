Un estudio revela la inesperada vía del deshielo: los glaciares liberan metano antiguo a la atmósfera

El corazón del Ártico, uno de los polos de nuestro planeta que más rápidamente se está calentando, nos envía una señal de alarma que no podemos ignorar. El deshielo acelerado de los glaciares en Svalbard no solo reduce sus dimensiones, sino que está abriendo una vía inesperada para un antiguo y potente gas de efecto invernadero. Esto es mucho más que una simple observación; es la revelación de un mecanismo que podría cambiar nuestras previsiones climáticas.

Durante años, hemos pensado que el hielo era una barrera infranqueable, un sello natural. Pero un nuevo estudio acaba de demostrar que, a medida que nuestros glaciares se derriten, liberan metano antiguo que había estado atrapado bajo las rocas durante millones de años. Lo que antes era una tapa sólida que contenía este gas, ahora se está debilitando, y la realidad es más alarmante de lo que imaginábamos.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Nature Communications, analizó muestras de 19 glaciares del valle central de Svalbard, un archipiélago ártico. Los resultados son contundentes: todos los ríos de agua de deshielo estudiados contenían niveles de metano muy superiores a los esperados. En los casos más extremos, la concentración era hasta 425 veces superior al equilibrio atmosférico. Esto es como destapar una bebida carbonatada gigante, liberando su contenido a nuestro aire.

La clave de este descubrimiento definitivo no es solo la detección del gas, sino la comprensión de su origen oculto. Los análisis isotópicos confirmaron que gran parte de este metano es de tipo termogénico, es decir, geológico. No proviene de actividad microbiana reciente, sino de materia orgánica enterrada que se transformó en combustibles fósiles hace millones de años. Es un tesoro (o una amenaza) del pasado que ahora ve la luz.

Gabrielle Kleber, autora principal del estudio e investigadora del centro polar iC3 en Tromsø, lo explicó con claridad: el agua de deshielo de la superficie se filtra hasta el fondo de los glaciares a través de grietas y agujeros. Cuando esta agua entra en contacto con las rocas subyacentes que contienen gas antiguo, actúa como un vehículo, liberando el metano hacia los ríos y, finalmente, a la atmósfera. Un mecanismo invisible, pero de un impacto colosal.

El efecto dominó del deshielo acelerado

Esta revelación transforma nuestra percepción de los glaciares. Ya no son solo masas de hielo inerte; son sistemas complejos donde el agua superficial puede conectar con un almacén subterráneo de metano. El problema se magnifica con el contexto del calentamiento global, creando un círculo vicioso: cuanto más se derriten los glaciares, más metano se libera, acelerando aún más el cambio climático. Es un error que debemos solucionar urgentemente.

Los autores del estudio estiman que los glaciares terrestres de Svalbard transportan entre 182 y 368 toneladas de metano al año a través de los ríos de deshielo. Pero eso no es todo. Trabajos previos, también liderados por Kleber, examinaron los manantiales subterráneos que afloran en zonas recientemente expuestas por el retroceso del hielo. Estos manantiales, que llevan agua almacenada bajo glaciares y permafrost, son otro punto caliente de emisión. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud de este secreto).

Hemos encontrado que el agua de estos manantiales subterráneos podía contener hasta 600,000 veces más metano que un cuerpo de agua normal. Es una alarma que resuena en todo el Ártico.

Estos manantiales podrían liberar hasta 2310 toneladas de metano anuales en Svalbard, el equivalente a las emisiones de 30,000 vacas o 229 millones de globos de fiesta. Aunque las emisiones de otros sectores como la agricultura son mucho mayores, la urgencia radica en el hecho de que estas emisiones adicionales surgen de un mecanismo natural que se está activando por el calentamiento global. Una amenaza oculta que se añade al problema existente, y nadie sabe realmente cuántas más podrían aparecer.

El secreto geológico bajo el hielo perpetuo

El factor determinante detrás de esta fuga de metano no es uniforme. La coautora Silje Waaler destacó que la variedad de glaciares estudiados, con diferentes tipos de roca y condiciones de hielo, fue crucial para entender las diferencias. La investigación combinó la química del agua con estudios de radar para ver qué partes de la base glacial estaban templadas y conectadas al flujo de agua, y cuáles permanecían congeladas.

Leonard Magerl, otro coautor, lo confirmó: la temperatura en la base de los glaciares es una pieza clave del rompecabezas. Las emisiones más grandes se producen donde coinciden las rocas adecuadas (ricas en carbono orgánico, como los esquistos) con las condiciones glaciares idóneas (una base templada que permite la circulación del agua). Sin esta combinación explosiva, la conexión se debilita y el metano permanece secuestrado.

Este modelo revela que la solución para comprender este fenómeno pasa por cartografiar con detalle tanto la geología subglacial como el estado térmico del hielo. Si regiones glaciales extensas del Ártico, el Himalaya o la Antártida poseen reservas similares bajo el hielo y experimentan condiciones de deshielo semejantes, podríamos estar ante una fuente de emisiones naturales infravalorada hasta ahora. Nuestro futuro depende de descubrirlo.

Una amenaza oculta que reescribe el futuro del clima

La advertencia central de esta línea de trabajo es clara: la futura liberación de metano dependerá tanto de la geología como de los cambios en los glaciares. No basta con saber a qué velocidad se derrite el hielo; es imprescindible entender qué hay debajo de él. Ignorar este factor oculto sería un error que pagaríamos muy caro.

Esta no es una evolución lineal y sencilla. Algunos glaciares podrían aumentar sus emisiones a medida que más agua llegue a su base, mientras que otros podrían enfriarse y sellarse. La complejidad del sistema exige una atención detallada y una investigación continua. Estamos ante una amenaza que cambia las reglas del juego, una situación crítica que nos obliga a replantear nuestras estrategias de mitigación climática.

El deshielo de glaciares y el deshielo del permafrost no solo reducen la superficie helada de nuestro planeta, sino que están rompiendo un sello que contenía gas a gran profundidad. Este nuevo estudio pone nombre, mecanismo y escala inicial a una fuga que antes no veíamos. Estar al corriente de esta información vital es el primer paso para proteger nuestro futuro. ¿De verdad podemos permitirnos ignorar lo que hay bajo nuestros pies?