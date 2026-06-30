Un biólogo marino revela que el popular «fish and chips» que comemos es en realidad tiburón

Si eres de los que disfruta de un buen fish and chips cuando viajas o en tu restaurante favorito, tenemos que hablar. Lo que crees que es un filete de bacalao tradicional puede ocultar una realidad bastante diferente. Y no, no estamos hablando de una variante culinaria más, sino de una sustitución mucho más común de lo que imaginamos.

La ciencia y los expertos en exploración marina han levantado la liebre. Lo que la mayoría de los consumidores desconoce es que, bajo el nombre genérico de pescado blanco, a menudo se están sirviendo especies que tienen mucho más que ver con los esquálidos que con los peces de roca tradicionales. Sí, nosotros también nos quedamos de piedra al confirmarlo.

La gran confusión en el menú

El mercado del pescado es un mundo opaco, lleno de etiquetas que, aunque legales, son intencionadamente ambiguas. Según expertos como Andrea Spinelli, gran parte del consumo masivo de «pescado blanco» en formatos rebozados o procesados procede en realidad de especies de tiburón o cazón, capturadas a gran escala para alimentar una demanda que el bacalao salvaje ya no puede satisfacer.

No se trata de un engaño tóxico, pero sí de una falta de transparencia que nos afecta a todos. Cuando compras algo tan sencillo, esperas que lo que dice la carta coincida con el ADN de lo que tienes en el plato. Sin embargo, la industria utiliza nombres comerciales para ocultar el origen real del producto, evitando así los prejuicios que algunos consumidores aún tienen sobre comer tiburón.

El cazón o el marrajo son especies que se consumen frecuentemente bajo nombres mucho más amigables. La próxima vez que veas un «filete de pescado blanco» a un precio sospechosamente bajo, ten en cuenta que podría tratarse de una especie cartilaginosa.

¿Por qué esto debería importarte?

Más allá de la anécdota, el problema tiene un trasfondo ecológico que no podemos ignorar. La sobreexplotación de ciertas especies de tiburones para la industria del fish and chips y otros productos congelados está poniendo en jaque el equilibrio de nuestros océanos. Los tiburones no se reproducen tan rápido como el bacalao, y su eliminación masiva tiene efectos en cascada en toda la cadena alimentaria marina.

Entender qué estamos comprando es la única forma de presionar para que la normativa de etiquetado sea más estricta. Estamos ante una cuestión de trazabilidad: el derecho a saber qué estamos introduciendo en nuestro organismo y qué impacto ambiental estamos generando con nuestra compra semanal.

La lección que esconden nuestras cenas

¿Es el final de tu plato favorito? De ninguna manera, pero es el inicio de un consumo más consciente. La calidad importa, y la información es el arma más poderosa que tiene el consumidor frente a una industria que prefiere el silencio. La próxima vez que vayas a pedir ese pescado rebozado, pregunta por el nombre científico o la zona de captura.

Es fascinante cómo una simple pregunta puede desmontar décadas de costumbres normalizadas. La realidad es que, a menudo, no estamos comiendo lo que creemos porque preferimos no mirar demasiado cerca de la etiqueta. Pero, como bien señalan los expertos, la ignorancia tiene un coste que pagan tanto nuestro bolsillo como nuestros mares.

La historia de nuestro consumo de pescado está lejos de ser transparente; de hecho, parece que apenas estamos comenzando a rascar la superficie de lo que sucede en los barcos industriales. ¿Te habías parado a pensar alguna vez que ese bocado crujiente podría tener origen en uno de los depredadores más incomprendidos del océano?

Revisa la etiqueta la próxima vez o consulta la procedencia exacta. Un pequeño ajuste en tu criterio de compra puede marcar una diferencia enorme. Al final del día, saber qué comes es la decisión más inteligente que puedes tomar antes de sentarte a la mesa.