Segons el paleoclimatòleg Francesc Burjachs, el planeta s’acosta a una nova era glacial

El clima ha dejado de ser una constante previsible para convertirse en el desafío existencial más grande de nuestra generación. Mientras el termómetro sube, una pregunta incómoda recorre los pasillos de la comunidad científica: ¿es posible que el calentamiento global sea, en realidad, el motor de una nueva era glacial?

No es ciencia ficción, aunque lo parezca. El paleoclimatólogo Francesc Burjachs ha puesto sobre la mesa una advertencia que cambia por completo nuestra forma de entender el colapso climático. (Sí, nosotros también nos hemos quedado helados al leerlo).

El mecanismo oculto detrás del deshielo

La clave no está en el calor, sino en el agua dulce. Cuando los glaciares se funden a un ritmo frenético, miles de millones de toneladas de agua sin sal invaden el Atlántico Norte. Este flujo masivo altera la salinidad y, por efecto dominó, detiene la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC).

¿Por qué debería importarnos esto? Porque esta corriente funciona como una cinta transportadora de calor que mantiene a Europa en una temperatura habitable. Sin ella, el continente podría enfrentarse a un enfriamiento radical mientras el resto del planeta sufre olas de calor históricas.

La detención de esta corriente no es un evento aleatorio; es un proceso geológico que ya ha ocurrido en el pasado. Los registros de sedimentos confirman que el clima tiene un botón de reinicio mucho más rápido de lo que creemos.

¿Estamos realmente al umbral?

Burjachs es contundente con la evidencia que muestran los estratos del terreno. No estamos ante un cambio que ocurrirá de aquí a diez mil años, sino ante un proceso que ya está dando señales de fatiga. La alteración de los patrones de lluvia y la inestabilidad de las estaciones que vivimos últimamente son, según los datos, los primeros síntomas de un sistema que pierde su equilibrio.

El experto subraya que la complejidad del sistema climático actual es inédita, principalmente porque nunca antes habíamos inyectado tanto CO2 a la atmósfera en un periodo tan breve. Estamos jugando con un termostato natural cuyas reglas estamos comenzando a descifrar, y el resultado es, cuanto menos, inquietante.

La gran ironía del calentamiento

Parece una contradicción absoluta, pero la física no entiende de paradojas sociales. El deshielo acelerado es el precursor necesario para un enfriamiento local drástico. Mientras los gobiernos se centran en reducir las emisiones por el exceso de calor, los modelos paleoclimáticos nos recuerdan que la naturaleza siempre busca un nuevo punto de equilibrio, incluso si eso implica congelar regiones enteras.

Es el momento de mirar más allá de la temperatura de mañana. Lo que está en juego es la estabilidad de las corrientes que han permitido el desarrollo de la civilización tal como la conocemos. La próxima vez que notes que el tiempo se comporta de forma extraña y errática, recuerda que no es mala suerte; es el sistema enviando avisos de socorro.

¿Estamos preparados para un cambio de guion tan drástico en nuestra meteorología cotidiana? La ciencia ya ha puesto los datos sobre la mesa, y el margen de maniobra es cada vez más estrecho. La pregunta no es si el clima cambiará, sino si seremos capaces de sobrevivir a la velocidad de esa transformación.

¿Te has fijado ya en cómo ha cambiado el tiempo en tu zona este último año?