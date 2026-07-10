Imaginar conversaciones previas porque el cerebro necesita sentir control, explica Cristina Acebedo

Llegas a una cita o reunión importante y, antes de abrir la boca, ya has discutido, te has defendido y has ganado el juicio final. Todo esto, por supuesto, ha sucedido solo dentro de tu cerebro. (Sí, todos hemos tenido nuestra propia versión de Ally McBeal en la cabeza).

Esta práctica, conocida como simulación mental, es un mecanismo que utilizamos para reducir la incertidumbre. Pero aunque parezca una forma de preparación, a veces estamos construyendo un escenario que nunca llegará a ocurrir.

La trampa de las hipótesis mentales

La psicóloga Cristina Acebedo, directora de Te Cuidas, es contundente: una conversación imaginada no es una prueba real, es solo una hipótesis. El cerebro, ante la falta de información, intenta llenar vacíos tirando de miedos y expectativas pasadas.

Cuando pasamos horas discutiendo con una versión inventada de otra persona, llegamos a la realidad totalmente condicionados. Estamos respondiendo a intenciones que solo existen en nuestra imaginación, ignorando lo que la otra persona realmente nos está diciendo en ese momento.

Atención: Si después de ensayar el diálogo te sientes más tensa o asustada, no te estás preparando, estás alimentando un bucle de ansiedad que te quita el control.

¿Preparación o rumiación tóxica?

Existe una línea fina entre el ensayo útil y el desgaste mental. La clave está en el resultado final. Si al terminar de imaginar la escena sientes que tus ideas están más ordenadas, el ensayo ha cumplido su función de regular la ansiedad.

Al contrario, si te atrapas en una rotonda sin salida donde repites las mismas frases, estás cayendo en la rumiación. En este estado, el cerebro ya no busca soluciones, sino que exige una seguridad que nunca llega, manteniéndote en un estado de alerta innecesario.

El efecto thriller de tu mente

Tendemos a ponernos en lo peor porque, erróneamente, creemos que esto nos hace estar más preparados. Sin embargo, Acebedo advierte que el cerebro bajo estrés no escribe comedias románticas, sino thrillers psicológicos.

Esa falsa sensación de control es peligrosa. Al llegar a la situación real, nuestro sistema nervioso interpreta comentarios neutros como ataques porque llevamos horas construyendo una narrativa de amenaza.

La próxima vez que te sorprendas dando un guion de villano a tu interlocutor antes de tiempo, detente. Pregúntate si ese diálogo te está ayudando a afrontar el problema o si solo es ruido que te impide escuchar la realidad. A veces, la mejor forma de prepararse es simplemente soltar el mando y dejar que la conversación ocurra por primera vez.