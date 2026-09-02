El ‘Pez Batman’: la criatura prehistórica de 400 millones de años

¿Imaginas un ser vivo que nadó por los océanos hace millones de años? Un animal tan antiguo que nuestra propia existencia es un instante a su lado.

Ahora, piensa que este ser no solo existió, sino que escondía un secreto de diseño que ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre la vida primitiva. Un descubrimiento que redefine la historia de la navegación acuática.

La revelación submarina que nadie esperaba

Prepárate para conocer el Bataspis crux , bautizado ya como el “pez Batman” . Este vertebrado acorazado habitó nuestros océanos hace más de 400 millones de años , durante el Devónico temprano.

Su hallazgo, un fósil excepcional, ha sido en la provincia de Yunnan, al sur de China , cerca de Qujing. Allí, entre las rocas de la Formación Xishancun, se escondía una verdad sorprendente sobre la evolución.

Nuestro mundo está lleno de secretos prehistóricos esperando la tecnología adecuada para ser revelados. Este es uno de ellos.

El diseño aerodinámico del fondo marino

Lo que hace del Bataspis crux un hallazgo tan imprescindible es su anatomía única . Hablamos de un pez sin mandíbulas, con un escudo cefálico de unos cinco centímetros de largo. Pero lo que realmente sorprende son sus extensiones laterales gigantes .

Estas prolongaciones hacían que el ancho total del animal alcanzara los 14,3 centímetros . Visto desde arriba, el efecto era innegable: una silueta de murciélago con las alas extendidas. De ahí viene su nombre popular.

Esta forma no era casualidad. La investigación, publicada en la revista Palaeontology , ha demostrado que era una auténtica obra maestra de la hidrodinámica . Las extensiones de su cabeza actuaban como una superficie de sustentación increíblemente eficiente.

Ingeniería evolutiva de una era olvidada

Para entender la función de estas extensiones, los científicos crearon un modelo digital tridimensional . Utilizaron simulaciones de dinámica de fluidos computacional. (Sí, nosotros también alucinamos con la tecnología actual).

Los resultados fueron espectaculares . El Bataspis logró una relación sustentación-resistencia de 4,5 a un ángulo de 10 grados . Una cifra superior a cualquier otro galeaspido analizado.

Esto significa que su forma no era una simple rareza anatómica . Era una adaptación clave para una navegación eficiente . El agua circulaba más rápido por la parte superior convexa, creando una diferencia de presión que generaba sustentación. Justo como ocurre en un perfil alar moderno.

El pez que cambió la narrativa del movimiento

Esta solución de diseño prehistórica rompe con la idea clásica de que los galeaspidos eran animales poco móviles. El Bataspis crux era capaz de un nado sostenido y eficiente , superando incluso a otros grupos de peces primitivos sin mandíbulas.

Podía rendir bien tanto cerca del fondo marino como en aguas abiertas. Esto amplía nuestro conocimiento sobre los primeros vertebrados. La ausencia de mandíbulas o de aletas pares no fue un impedimento para desarrollar soluciones corporales complejas para el desplazamiento acuático.

Este fósil, recogido en los años ochenta, solo ha podido revelar sus secretos ahora, gracias a los avances tecnológicos recientes . Es un recordatorio potente de cómo la ciencia sigue desvelando capas y capas de nuestro pasado.

Una ventana al pasado que urge comprender

Cada nuevo fósil es una pieza clave del rompecabezas de la vida. Y el «pez Batman» no es una excepción. Nos fuerza a reescribir partes de la historia evolutiva, ofreciendo pistas vitales sobre el origen de los vertebrados con mandíbulas.

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué adaptaciones ocultas soluciones geniales de la naturaleza, mucho antes de que el diseño de los peces modernos siquiera existiera.