CSIC revela por primera vez cómo el polvo y la sal marina eliminaron metano hace 20.000 años

El metano es el segundo gas de efecto invernadero más potente de nuestro planeta, un auténtico fantasma atmosférico que contribuye silenciosamente al cambio climático. Pero imagina que, hace 20.000 años, en plena edad de hielo, este gas se desvaneció de la atmósfera a una velocidad sorprendente. Hasta ahora, la ciencia creía que la razón principal era una simple reducción de sus emisiones naturales, pero la verdad era mucho más compleja.

¿Y si te dijéramos que una reacción química oculta, entre elementos tan cotidianos como el polvo y la sal marina, fue la clave para esta desaparición masiva? Parece de ciencia ficción, pero un nuevo estudio nos revela el secreto de un mecanismo natural que transformó nuestro clima de formas que ni imaginábamos.

La revelación definitiva que lo cambia todo

Un equipo internacional liderado por el CSIC, a través de su Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC), ha hecho una revelación que puede reescribir nuestra comprensión del pasado climático. Han demostrado por primera vez que la combinación de polvo en suspensión y sal marina en la atmósfera aceleró drásticamente la desaparición del metano durante la última glaciación. Esto no es una hipótesis, es un hecho demostrado con modelos avanzados y registros de hielo que nos hablan desde las profundidades de la Antártida.

Esta interacción, que hasta ahora nadie había valorado con la importancia que merecía, liberó átomos de cloro altamente reactivos. Estos átomos, auténticos depredadores del metano, destruyeron el gas con una rapidez inusitada, acortando su vida media en la atmósfera ni más ni menos que un 20%. Es decir, el planeta tenía su propio sistema de limpieza de efecto invernadero, una especie de truco natural que alteró la composición del aire que respiraban nuestros antepasados.

El sándwich de detalles técnicos

Durante la última Edad de Hielo, hace unos 20.000 años, la Tierra era un lugar muy diferente. Las condiciones más frías y secas provocaron un aumento masivo de polvo mineral en la atmósfera. Al mismo tiempo, vientos fuertes transportaban este polvo por todo el planeta, mezclándolo con grandes cantidades de sal marina procedente de los océanos. Esta mezcla, que parece sacada de un libro de ciencias naturales, era en realidad una auténtica fábrica química a cielo abierto.

Cuando el polvo y la sal se encontraron y reaccionaron, el resultado fue la liberación de cloro, un gas extremadamente reactivo. Este cloro tenía una capacidad formidable para descomponer el metano. Los investigadores del CSIC han calculado que este efecto era cuatro veces más potente en aquella época que en la actualidad. Es un descubrimiento imprescindible para entender un error de cálculo que durante mucho tiempo ha falseado nuestros modelos climáticos.

Hemos demostrado que durante la última glaciación las enormes cantidades de polvo mineral reaccionaron con la sal marina en la atmósfera. Al hacerlo, liberaron cloro, un gas muy reactivo que destruye el metano. Este efecto fue cuatro veces más fuerte que en la actualidad y acortó la vida media del metano en la atmósfera. Es un proceso que no se había valorado de forma adecuada hasta ahora.

Esta solución natural hizo que el metano se eliminara de la atmósfera mucho más rápidamente de lo que se había previsto. Antes, los científicos atribuían los niveles bajos de metano exclusivamente a una reducción de las emisiones naturales (menos zonas húmedas, más hielo), suponiendo que el metano permanecía en la atmósfera el mismo tiempo que hoy. Ahora, sabemos que esta suposición no era correcta. Los registros de hielo de la Antártida y Groenlandia, verdaderos archivos climáticos, apoyan esta nueva visión.

Conectando el pasado con nuestro futuro

¿Y por qué debería importarnos lo que pasó hace 20.000 años? Pues porque este estudio tiene implicaciones directas para nuestro futuro. Actualmente, los niveles globales de polvo en la atmósfera están volviendo a aumentar. (Sí, nosotros también hemos pensado lo mismo). Esto significa que las mismas reacciones químicas que amplificaron la eliminación del metano durante la Edad de Hielo podrían volver a jugar un papel mucho más importante en el futuro de este gas de efecto invernadero.

Comprenderás que esta no es una cuestión menor. Si el metano se elimina más o menos rápido, las previsiones climáticas cambian radicalmente. Los cambios en la cantidad de polvo atmosférico no solo podrían influir en el metano, sino también en otros gases, alterando la composición del aire que respiramos y, en última instancia, el ritmo del viral calentamiento global. Es un factor que hasta ahora se nos había escapado, un secreto a voces que la ciencia acaba de desvelar.

Una urgencia climática que mira al pasado

Esta investigación del CSIC no es solo una curiosidad histórica; es una advertencia y una herramienta imprescindible para los científicos que luchan por modelar el clima del futuro. Entender esta química y determinar cómo evolucionan estos gases es clave. Sin esta pieza del rompecabezas, cualquier predicción sobre el clima de nuestro planeta sería incompleta, o peor aún, errónea.

El mundo está cambiando, y con él, la composición de nuestra atmósfera. No podemos permitirnos ignorar estos mecanismos naturales que han demostrado ser tan potentes. Estamos ante un momento definitivo para la ciencia del clima, y cada nuevo conocimiento es un ahorro de tiempo y recursos en la lucha contra el cambio climático. Después de todo, la historia siempre tiene lecciones para enseñarnos, ¿verdad?