Adeu a la calor extrema: la original pulsera japonesa con tecnología contra los golpes de calor que ya usan los Mossos

El calor extremo ya no avisa, pero por fin tenemos una manera de adelantarnos a sus efectos más peligrosos. Mientras muchos aún confían únicamente en su propia sensación de sed, los profesionales que se exponen a diario a temperaturas imposibles han cambiado las reglas del juego.

¿Cómo es posible que los Mossos d’Esquadra y los bomberos de Cataluña mantengan el control cuando el termómetro sube? La clave no es la resistencia física, sino un pequeño dispositivo de tecnología japonesa que está transformando la seguridad laboral en nuestro país

La tecnología que predice lo invisible

Estamos hablando de Canaria+, una pulsera inteligente diseñada para detectar el estrés térmico antes de que el cuerpo humano envíe las primeras señales de agotamiento. Su funcionamiento es tan ingenioso como efectivo: se inspira en la historia de los canarios que los mineros llevaban al subsuelo para detectar gases tóxicos invisibles.

La pulsera no mide simplemente la temperatura ambiental; analiza los cambios en la temperatura corporal del usuario en tiempo real y aprende de su fisiología mediante algoritmos personalizados. Sí, nosotros también alucinamos con la precisión que tiene.

El dispositivo se enciende al iniciar la jornada y, al estar en contacto directo con la piel, registra una temperatura de referencia. A partir de ahí, el sistema monitorea cada minuto cualquier fluctuación. Si la temperatura corporal sube más de 1 ºC sobre el valor inicial, la pulsera emite luz, sonido y vibración de forma inmediata.

Por qué es el gadget definitivo contra el golpe de calor

La gran mayoría de los golpes de calor llegan sin previo aviso. En el 80% de los casos, cuando la persona se da cuenta de que algo falla, ya es demasiado tarde. Esta pulsera elimina este factor de riesgo humano donde el estrés o la falta de sueño nos impiden notar que nuestro sistema de termorregulación está colapsando.

Lo mejor es que este sistema no requiere carga ni conexión durante sus cinco meses de vida útil. Es una herramienta de «poner y olvidar» que ya utilizan más de cien organizaciones en nuestro país, incluyendo empresas como Nestlé o Ferrovial.

Cuando aparece la alerta roja, la instrucción es simple: detenerse, hidratarse y descansar durante 10 minutos hasta que la luz vuelva a verde. Es un cambio de mentalidad radical: pasar de reaccionar ante la emergencia a prevenirla mediante datos duros que el cuerpo, muchas veces, prefiere ocultar.

Quizás ya es hora de que comencemos a tratar nuestra propia temperatura corporal con la misma seriedad con la que los servicios de emergencia gestionan la suya. Al fin y al cabo, el verano apenas ha comenzado y la prevención siempre ha sido la mejor inversión para nuestro bolsillo y nuestra salud.

¿Has visto alguna vez algo tan sencillo y a la vez tan vital para tu día a día bajo el sol? La tecnología finalmente se ha puesto de nuestro lado.