Vols viure més anys? Un expert en longevitat revela per què la clau podria ser al teu jardí

Pasem mitja vida buscant la fórmula màgica de la longevitat en gimnasos cars i suplements impossibles. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb el que gastem en salut).
La veritable resposta porta mil·lennis sota els nostres peus esperant que ens ajupim a tocar la terra. I el que revela la ciència actual canviarà per complet la teva rutina setmanal.
El truc ocult que redueix la teva edat biològica
No parlem d’una simple afició de cap de setmana per desconnectar del soroll de l’oficina. Un recent estudi longitudinal ha demostrat una cosa brutal sobre la cura de les plantes.
Les dades no deixen lloc a dubtes: la jardineria freqüent es relaciona directament amb un risc de mortalitat un 22 % menor. (Sí, has llegit bé, gairebé un quart menys de risc).
El secret darrere d’aquest fenomen rau en els telòmers, les estructures protectores dels nostres cromosomes. Cura l’hort aconsegueix que aquestes peces clau es desgastin molt més a poc a poc.
La tempesta perfecta contra el cortisol
El ritme de vida actual manté el nostre cos disparat en mode alerta constant. La nostra butxaca pateix, però sobretot ho fa el nostre sistema nerviós central.
Aquí és on entra en joc l’anomenada prescripció social que ja recomanen els metges a diversos països. Activitats com plantar, regar o podar estimulen el sistema nerviós parasimpàtic de manera immediata.
El contacte multisensorial amb la naturalesa frena en sec la producció de cortisol. En baixar els nivells d’estrès, el cervell llibera dopamina com a recompensa natural per resoldre tasques senzilles.
Recorda que no fa falta que moguis tones de terra ni muntis un terreny agrícola gegantí. Fins i tot plantar unes poques llavors a casa activa de seguida els factors de creixement cerebral.
Una farmàcia natural dins de la terra
Però el benefici no és només mental o físic pel moviment moderat que fem al cavar. La ciència apunta directament als microorganismes invisibles que habiten al sòl.
Manipular terra i plantes exposa l’organisme a bacteris beneficiosos que regulen de manera natural les respostes immunitàries. El cos frena els processos inflamatoris interns sense que hagis de medicar-te.
A més, els qui es dediquen a la jardineria acaben consumint moltíssimes més fruites i verdures fresques. El cercle virtuós de la salut es tanca tot sol així que surts a l’exterior.
¿Sabies que aquesta simple pràctica també preveu el deteriorament cognitiu? Reduir l’ansietat mitjançant el contacte vegetal protegeix de ple contra el risc de desenvolupar demència a la vellesa.
Queden pocs dubtes que la nostra obsessió moderna per la tecnologia ens està desconnectant de l’essencial. La propera vegada que notis el cap al límit, ja sus on tens exactament la solució definitiva.