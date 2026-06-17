Una investigació cartografia el subsòl i descobreix una xarxa oculta de milers de milions de quilòmetres

La superfície terrestre que trepitges cada dia amaga un secret de proporcions galàctiques que la ciència acaba de revelar. No és petroli ni or, sinó una immensa xarxa subterrània de filaments microscòpics que connecta pràcticament tot el que veus: boscos, cultius, aiguamolls i praderies.
Encara que no podem veure-la a simple vista, aquesta estructura és, en essència, el sistema circulatori que permet a les plantes respirar i créixer. (Sí, nosaltres també ens hem quedat paralitzats en conèixer la seva magnitud).
Una autopista de 110.000 bilions de quilòmetres
Els investigadors de la Society for the Protection of Underground Networks (SPUN) han aconseguit mapejar per primera vegada aquesta xarxa global utilitzant intel·ligència artificial i milers de mostres de sòl. Si poguéssim estirar tots aquests filaments, coneguts com a hifes, arribarien a la barbaritat de 110.000 bilions de quilòmetres.
Perquè et facis una idea de la bogeria que estem manejant, aquesta distància suposa aproximadament el 10% de l’amplada de la Via Làctia. És, sens dubte, una de les majors infraestructures naturals que existeixen al nostre món i ha estat funcionant en silenci durant mil·lennis.
Aquestes xarxes no són un simple adorn del sòl; són artèries vitals. Transporten nutrients essencials com nitrogen i fòsfor a les plantes a canvi de carboni, ajudant a que el cicle de vida terrestre no s’aturi.
El perill que aguaita sota els nostres peus
L’estudi publicat a la revista Science llança una dada preocupant: l’activitat humana està danyant aquest sistema a una velocitat alarmant. En terrenys agrícoles, la densitat d’aquestes xarxes ha caigut prop d’un 50% a causa de l’ús intensiu de fungicides i fertilitzants químics.
A més, el biòleg Justin Stewart adverteix que les praderies silvestres són actualment el bosc fúngic més dens i amenaçat del planeta. Són àrees que sovint es destrueixen per la falsa creença que, en no tenir arbres, són terres buides o poc valuoses.
Per què això ens hauria d’importar a tots?
Més enllà de la biologia, aquesta xarxa té un impacte directe en la nostra lluita contra el canvi climàtic. Aquests fongs micorrízics són capaços d’absorbir fins a 3.900 milions de tones mètriques de CO2 a l’any. Això equival a prop de l’11% de totes les emissions mundials de combustibles fòssils registrades el 2021.
Entendre com funcionen, com moren i com formen carboni estable al sòl és ara el següent gran repte de la comunitat científica. Estem davant d’un canvi de paradigma total en la nostra manera de veure la natura; el que passa sota la terra és, literalment, el suport vital que sosté la nostra atmosfera.
T’havies parat a pensar que cada vegada que passeges per una praderia estàs trepitjant una xarxa d’intercanvi de nutrients que rivalitza en escala amb la nostra pròpia galàxia? La ciència tot just comença a comprendre la profunditat d’aquesta troballa, però una cosa està clara: protegir aquest sistema és protegir el nostre propi futur. Encara et preguntes què hi ha sota les teves sabates?