Per a què serveix embolicar les claus amb paper d’alumini? Pocs ho saben i evita que et robin el cotxe

Segur que ho has vist en xarxes socials o t’ho ha comentat algun amic incrèdul. Claus embolicades en trossos de paper d’alumini, gairebé com si fos un embolcall d’entrepà. Pot semblar una excentricitat, o directament una broma, però rere aquesta pràctica hi ha una raó tècnica que està deixant els lladres de guant blanc amb les mans buides.
No estem parlant de màgia, sinó d’una vulnerabilitat tecnològica real que afecta milions de persones que utilitzen sistemes d’obertura sense clau. Si el teu cotxe o la porta del teu garatge s’obren per proximitat, ets un objectiu potencial sense saber-ho.
El perill invisible del teu comandament
La tecnologia que permet obrir el cotxe sense treure la clau de la butxaca es basa en senyals de radiofreqüència de curt abast. És còmode, sí, però aquestes claus intel·ligents emeten un senyal constant o reaccionen davant un senyal de cerca del vehicle. El problema és que aquest senyal no és privat, és interceptable.
Els ciberdelinqüents utilitzen dispositius anomenats amplificadors de senyal. S’apropen a tu en un bar, al supermercat o fins i tot davant la porta de casa teva. Càpten el senyal feble de la teva clau, l’amplifiquen i l’envien a un còmplice que està al costat del teu vehicle. El cotxe creu que tu ets allà, obre les portes i permet engegar el motor.
El paper d’alumini actua com una Gàbia de Faraday artesanal, bloquejant les ones electromagnètiques i impedint que els lladres càpiguen el senyal del teu comandament a distància. És la barrera física definitiva contra un atac digital invisible.
El secret de l’alumini
Aquí és on entra el paper d’alumini. Aquest material és un conductor metàl·lic que, en embolicar un objecte, crea el que en física s’anomena una Gàbia de Faraday. Bàsicament, bloqueja qualsevol camp electromagnètic extern i, al mateix temps, impedeix que el senyal de ràdio de la teva clau surti cap a l’exterior.
És una solució de baix cost, ràpida i extremadament efectiva. Si les teves claus estan embolicades, el senyal de ràdio no pot ser interceptat ni amplificat per aquells dispositius d’última generació. És una protecció total en un món cada vegada més connectat.
Com aplicar el truc correctament
No n’hi ha prou amb fer una volta ràpida. Perquè l’aïllament sigui efectiu, la clau ha d’estar completament coberta, sense deixar forats per on el senyal pugui “escapar”. Moltes persones opten per folrar una petita funda o una caixa de metall, que és molt més còmoda per a l’ús diari.
És important aclarir que aquest mètode només és útil per a claus amb sistemes d’obertura remota o sense fils. Si tens una clau de metall tradicional, la de tota la vida, no necessites aquest truc. El paper d’alumini no farà que el teu pany sigui més segur contra un ganxo, només protegeix contra el robatori de senyals digitals.
L’alternativa professional
Si et sembla farragós anar per la vida amb claus embolicades en paper d’alumini, existeixen al mercat les anomenades fundes RFID o carteres bloquejadores. Funcionen sota el mateix principi físic que l’alumini, però estan dissenyades per durar i oferir una protecció estètica i molt més duradora.
És una inversió mínima si tenim en compte el valor del que estem protegint. Molts experts en ciberseguretat ja les inclouen a la seva llista de compres imprescindibles per a aquest estiu, especialment si tens pensat viatjar i deixar el cotxe aparcat en pàrquings públics.
Una lliçó sobre la nostra pròpia tecnologia
El curiós de tot plegat és com hem hagut de recórrer a un material tan simple i domèstic com l’alumini per blindar-nos contra les amenaces de l’alta tecnologia. Ens recorda que, per molt avançats que siguin els nostres cotxes, de vegades la millor defensa és la física més bàsica.
Començaràs a embolicar les claus a partir d’ara o prefereixes arriscar-te al fet que algú intercepti el teu senyal al proper semàfor? La seguretat, de vegades, és només qüestió d’un full de paper de plata i una mica de sentit comú.