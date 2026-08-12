Les picades de vespa groga revelen: així calibren els científics el llindar del dolor

Una picada de vespa. Aquella sensació aguda, sobtada, que ens posa en alerta. Segur que has sentit la seva fúria alguna vegada, i nosaltres també hem patit el seu impacte.
Però, t’has parat mai a pensar com els científics mesuren exactament aquest dolor? Com classifiquen el patiment i el fan comparable?
No és, ni de bon tros, una tasca senzilla. El dolor és profundament subjectiu, una sensació personalíssima que varia en cada individu. Els mètodes tradicionals de la ciència fallen aquí, doncs no hi ha una màquina que pugui quantificar-lo.
No podem simplement connectar el cervell a un dispositiu i obtenir una xifra precisa i universal. Per això, durant molt de temps, la ciència necessitava una solució radical, gairebé impensable. Un enfocament que canviaria les regles del joc per sempre.
La revelació definitiva del dolor
Aquí entra en joc una figura llegendària, un home amb una passió singular: l’entomòleg Justin O. Schmidt. Ell va desafiar la norma, posant el seu propi cos, la seva pròpia sensibilitat, al límit del que era imaginable.
Schmidt, amb una dedicació sorprenent, va ser el creador del que avui coneixem com l’ Índex de Dolor de Picades de Schmidt. Un sistema definitiu, nascut de l’experiència més directa i personal que es podia concebre. (Qui s’atreviria a fer-ho?).
La història del seu mètode comença d’una manera ben poc científica, amb un accident a la seva infància. Quan Schmidt tenia uns cinc anys, va seure sense voler en una colònia de formigues teixidores.
Aquella experiència dolorosa, però sense danys permanents, li va deixar una lliçó clara: els insectes tenen formes poderoses de defensar-se. Aquesta veritat el va obsessionar per la resta de la seva vida.
(Sí, nosaltres també pensem que cal tenir una vocació molt, molt forta per això). Durant setanta anys, fins a la seva mort el 2023, Schmidt va dedicar la seva existència a investigar aquesta veritat, deixant-se picar, de forma voluntària, per més de 150 espècies d’insectes diferents. Una gesta inaudita.
Va ser picat per formigues bala, per les temudes vespes guerreres i per les abelles fusteres gegants de Borneo. El seu cos es va convertir, literalment, en l’instrument científic més precís i fiable per a l’estudi del dolor. Un sacrifici per la ciència.
El verí, ja sigui d’una vespa o d’una serp, sempre té dues cares generals: el dolor que provoca i la seva toxicitat. Mentre que la toxicitat, o el dany físic directe, és relativament fàcil de mesurar, el dolor subjectiu era fins aleshores el gran misteri a resoldre.
No existien mètodes fisiològics ni farmacològics per assignar valors precisos al dolor. El dolor humà segueix sent molt difícil d’avaluar.
Justin O. Schmidt va resoldre aquest problema crucial. Va decidir que l’abella de la mel, amb la seva picada estesa i reconeixible, seria el seu punt de referència central. Li va assignar un dos en la seva escala de zero a quatre, un estàndard clar.
Així, va poder classificar cada picada amb una precisió sorprenent, creant una escala universalment comprensible. Va aconseguir quantificar l’inquantificable, un truc que va revolucionar la comprensió del dolor insectil i la seva evolució.
Les picades que ens revelen el món (i el seu cost)
Avui dia, el seu índex és una eina imprescindible i una referència constant per a entomòlegs de tot el món. Ens ha donat una perspectiva nova i impactant sobre la natura que ens envolta. (Un autèntic secret revelat).
Molta gent creu, i amb raó, que la picada de la vespa groga és terrible, de les pitjors. Però, la gran sorpresa, una dada que ens deixa sense paraules, és que el seu dolor s’assembla exactament al de l’abella de la mel. Amdues puntuen un dos en l’escala de Schmidt.
Picades com les de les formigues de foc o les vespes de paper amb prou feines arriben a l’u. Són més aviat una molèstia menor. (El nostre cos, amb el seu instint de supervivència, ja ho sabia, oi?).
Però hi ha un nivell extrem de patiment. Només tres criatures aconsegueixen la puntuació màxima de quatre, el cim del dolor. Parlem de les vespes taràntula, les vespes guerreres i les temudes formigues bala, el nom de les quals ho diu tot.
Schmidt no es va limitar a posar números. També descrivia el tipus de dolor que experimentava, amb una prosa gairebé poètica. Per a la vespa groga: “calent i fumat, gairebé irreverent”, com si “W. C. Fields estigués apagant un puro a la teva llengua”.
La picada de l’abella de la mel, en canvi, era “ardent” i “corrosiva”. Imagina “el cap d’un llumí encès caigués sobre el teu braç i s’apagués primer amb lleixiu i després amb àcid sulfúric”. (Un malson, sens dubte, que preferiríem no provar). Cada descripció era una obra d’art del patiment.
Les seves notes més dramàtiques i introspectives van ser per a la vespa guerrera, amb un toc de desesperació: “Tortura. Estàs encadenat al corrent d’un volcà actiu. Per què vaig començar aquesta llista?”. Una finestra honesta a la seva experiència real i el seu sacrifici.
Aquests estudis revelen un secret fonamental de la natura: la evolució. Les picades són, abans que res, una arma de defensa sofisticada. Són el fruit d’una cursa d’armaments constant entre els insectes i els depredadors que els volen menjar.
Una picada efectiva no ha de matar necessàriament el depredador. El més important és ensenyar-li una lliçó dolorosa i memorable. Els depredadors aprenen molt més del dolor que de la mort. És una estratègia de supervivència intel·ligent, que assegura la continuïtat de l’espècie.
Fer que un depredador recordi una trobada dolorosa sol ser més valuós per a un insecte que podria convertir-se en presa que matar el depredador immediatament.
Cada picada és única, el resultat d’innombrables interaccions entre presa i depredador, de la selecció natural i d’eons de temps. Una veritable meravella de la biologia.
Una veritat efímera (i un coneixement durador que has d’aprofitar)
La majoria de nosaltres preferiria evitar una picada a tota costa. Però Schmidt, amb la seva saviesa, sabia que el dolor és passatger i fugisser. (A menys que siguis al·lèrgic, és clar; en aquest cas, l’ urgència és real).
Per a la majoria de picades, recomanava una solució senzilla: posar un temporitzador de 15 minuts. Després d’aquest breu temps, el dolor ja hauria de minvar significativament. És com menjar un xili habanero, deia, amb una analogia encertada.
El dolor no sempre coincideix amb el dany real que el cos pateix. No se’t cauen les amígdales per menjar picant, veritat? El cos humà és sorprenentment resilient, capaç de suportar i oblidar. Un secret de la nostra pròpia biologia.
Aquesta informació, aquesta comprensió profunda del dolor i l’evolució, és un tresor ocult de coneixement. Un que ens acompanya tota la vida. Ens ajuda a entendre millor el nostre entorn, els animals que el poblen i fins i tot a nosaltres mateixos. És imprescindible.
Avui hem descobert una nova forma de percebre les molèsties quotidianes, una picada. Aquest aprenentatge és imprescindible per a qualsevol que vulgui comprendre el món amb una profunditat real.
Una picada de vespa ja no és només un dolor. És una finestra a la ciència, a l’evolució, a la supervivència més bàsica. (Qui hauria dit que el patiment podia ser tan revelador?).