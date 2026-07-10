La NASA estrena un supercomputador amb 262.000 nuclis de CPU i una capacitat de càlcul sense precedents

La NASA acaba de donar un cop de puny sobre la taula que retruny en tot el sector tecnològic. No es tracta d’un nou coet ni d’una missió a Mart, sinó d’una cosa molt més silenciosa i, alhora, infinitament més poderosa. Han activat un supercomputador que sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció, però que ja està treballant en temps real.
Si alguna vegada t’has preguntat com els científics aconsegueixen simular el comportament d’una estrella o predir el clima espacial amb tanta precisió, la resposta acaba de multiplicar-se per mil. Som davant d’un cervell digital amb 262.000 nuclis de CPU que canvia les regles del joc de la recerca científica moderna.
La potència que trenca els límits
Quan parlem de 262.000 nuclis, no som davant d’un PC domèstic potent. És una arquitectura dissenyada per resoldre equacions que, fins fa molt poc, haurien trigat anys a processar-se. La capacitat de càlcul d’aquest nou sistema és, senzillament, inaudita.
Aquest desplegament tècnic no busca només velocitat bruta. El que realment importa és la seva capacitat de paral·lelització. És a dir, la màquina pot dividir un problema immens —com la dinàmica de fluids d’una turbina o el model climàtic global— en milers de fragments i resoldre’ls tots alhora. És com tenir un exèrcit de matemàtics treballant en un mateix full de paper sense destorbar-se.
La NASA confirma que aquesta nova arquitectura és la baula perduda entre la teoria i la simulació perfecta. Cada nucli està optimitzat per a tasques d’alta precisió que requereixen una coherència de dades absoluta i una eficàcia que ningú ha vist fins avui.
Què és el que està calculant exactament?
La pregunta del milió és què farem amb tanta potència. La NASA té un pla clar. Aquest monstre de silici es dedicarà principalment a tasques de modelatge climàtic i astrofísica computacional. És l’única manera d’entendre fenòmens que ocorren a escales tan grans que no podem observar directament.
Des del disseny de noves tecnologies aeronàutiques més eficients fins a l’anàlisi de la formació de galàxies, el supercomputador permet realitzar experiments que abans eren impossibles pel seu elevat cost o risc. Si l’ordinador diu que un disseny d’ala és eficient, la NASA pot estalviar anys de prototips físics fallits.
El salt qualitatiu cap a la precisió
De vegades oblidem que la ciència avança gràcies a la capacitat de processar dades. Aquesta màquina permet integrar variables que abans es quedaven fora per falta de memòria. Ara, la simulació és molt més propera a la realitat física. És un nivell de detall que frega la perfecció matemàtica.
A més, aquesta arquitectura està preparada per integrar-se amb models d’intel·ligència artificial i anàlisi de Big Data. Això significa que el supercomputador no només resol problemes, sinó que pot aprendre dels patrons que detecta durant els seus processos de càlcul massiu.
Per què això ens afecta a nosaltres?
Podries pensar que això queda molt lluny de la teva rutina, però la tecnologia aeroespacial sempre acaba filtrant-se a la nostra vida quotidiana. Les millores en el modelatge climàtic ens donen millors prediccions meteorològiques, i el desenvolupament de nous materials aeronàutics es tradueix en vols més segurs i econòmics per a tothom.
És una inversió d’alt rendiment per a la humanitat. Mentre altres països continuen competint en la cursa espacial, la NASA ha decidit que la veritable conquesta està en la capacitat de processar la informació de l’univers.
Som davant d’un canvi d’era. La potència d’aquestes màquines no només ens ajuda a veure més lluny, sinó a entendre com funciona el teixit mateix de la nostra realitat. T’imagines què passaria si aquest ordinador detectés, de sobte, una anomalia que ni tan sols sabíem que existia en el cosmos?