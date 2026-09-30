La contundent reflexió de Stephen Hawking sobre la intel·ligència: «Els qui presumeixen del seu QI són perdedors»

Comprendre la complexitat de l’univers va ser la feina de la vida de Stephen Hawking, una ment que va desafiar els límits de la física i la percepció humana. El seu llegat no es limita a les teories revolucionàries sobre els forats negres o l’origen del cosmos; també ens va deixar una sèrie de reflexions profundes sobre la vida, el coneixement i, sorprenentment, la veritable naturalesa de la intel·ligència. La seva perspectiva, sempre lúcida i contundent, ens obliga a replantejar-nos què significa realment ser “llest” en un món cada cop més obsessionat amb les etiquetes i els números.
Però, què va dir exactament aquesta figura colossal que encara ressona amb tanta força avui dia, desafiant la nostra comprensió convencional del talent i el mèrit? La veritat, com sol passar amb els grans pensadors, és sorprenentment simple i directament al gra.
Durant una entrevista el 2004 amb el prestigiós The New York Times, a Hawking li van preguntar directament sobre el seu propi quocient intel·lectual (QI), un número que molts consideren la mesura definitiva de la capacitat mental. La seva resposta no només va ser inesperada, sinó que es va convertir en una de les cites més emblemàtiques sobre la humilitat intel·lectual: “Les persones que presumeixen del seu quocient intel·lectual són perdedores.” (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en sentir-ho d’una de les ments més brillants de la història recent).
La revelació definitiva de Hawking
Aquesta afirmació, més que una simple observació, és una veritable filosofia sobre la intel·ligència. Hawking, tot i la seva genialitat reconeguda mundialment, mai no va divulgar públicament una puntuació de QI verificada. No només no la va divulgar, sinó que va confessar no tenir-ne “ni idea” quan li van preguntar. Per a ell, presumir d’un número tan abstracte no demostra una veritable intel·ligència; més aviat revela una profunda necessitat de validació externa o una arrogància intel·lectual que, paradoxalment, disminueix la pròpia vàlua. Aquest és un secret que molts haurien de descobrir per reenfocar els seus valors.
No es tracta de criticar l’aprenentatge, el pensament analític o tenir altes capacitats cognitives, ja que aquests són, òbviament, elements clau del progrés humà. La seva crítica anava dirigida a utilitzar una xifra, un simple marcador numèric, per sentir-se superior als altres, per aixecar barreres en lloc de ponts que connectin. Hawking ens alertava sobre la superficialitat de mesurar la saviesa amb una única estadística, oblidant la complexitat i la multifacètica naturalesa de la ment humana. Aquesta és la solució a molts dels nostres dilemes socials actuals.
El veritable error, segons el físic, és confondre el coneixement amb la saviesa, la informació amb la comprensió profunda del món que ens envolta. Una persona pot tenir un QI estratosfèric, però si es comporta amb supèrbia, és incapaç d’escoltar altres punts de vista o no sap treballar de manera col·laborativa, llavors la seva “brillantor” queda seriosament qüestionada davant la comunitat. La intel·ligència, en la seva forma més pura, no és només una qüestió de capacitat individual, sinó també de com s’aplica i es comparteix en el col·lectiu per generar un impacte positiu.
La veritable intel·ligència va més enllà dels números. És la humilitat per admetre que no ho saps tot, la curiositat per seguir aprenent i la saviesa per connectar amb els altres sense la necessitat de dominar-los. És un truc mental que canvia tot el joc i la nostra percepció del talent.
Hawking ens convida a reflexionar sobre si la nostra societat ha caigut en el parany de venerar els números i les mètriques per sobre de les qualitats humanes més intangibles i essencials. Pensem en quant valorem els resultats dels tests estandarditzats per damunt de la creativitat, l’empatia o la capacitat de resoldre problemes reals en entorns complexos, que sovint requereixen habilitats molt més enllà de la lògica pura. Aquesta mentalitat, que de vegades ens fa presumir dels nostres èxits individuals sense contemplar el context, pot portar-nos a un aïllament perillós i a una competitivitat estèril.
La urgència de la humilitat en el nostre món
En un món on les xarxes socials amplifiquen constantment la necessitat de validació i on la comparació amb els altres és una constant, la reflexió de Hawking es torna més rellevant que mai. L’obsessió per tenir “el millor” –el millor títol, la millor feina, el QI més alt– pot desviar-nos de l’autèntic creixement personal i col·lectiu, i fins i tot afectar la nostra salut mental i la nostra percepció de la felicitat. Estem en una era on es valora l’aparença de la intel·ligència, o la publicació dels èxits, més que la seva aplicació pràctica i humil en benefici de tots. Aquesta és una tendència que podria tenir un cost molt alt per a la nostra butxaca emocional i per al teixit social que pretenem construir.
Moltes vegades, en l’afany per destacar individualment, oblidem que la veritable innovació i el progrés sostenible solen néixer de la col·laboració, de la humilitat per aprendre dels errors i de la capacitat d’escoltar i integrar diferents perspectives. El secret del veritable geni no resideix només en la seva capacitat individual, sinó en com es relaciona amb el món i amb els altres per magnificar el seu impacte i les seves contribucions. Un QI alt pot obrir portes, sens dubte, però és la saviesa aplicada, l’empatia i la capacitat de comunicació efectiva el que construeix ponts i, en última instància, millora el nostre món i la qualitat de la nostra existència.
És el moment de qüestionar-nos quines mètriques estem utilitzant per definir l’èxit i la vàlua personal. La pressió social per demostrar constantment la nostra “intel·ligència” o “superioritat” pot generar ansietat, esgotament i la sensació recurrent de no ser mai prou bons. La frase de Hawking és un recordatori potent i oportú que la humilitat, la curiositat insaciable i la capacitat d’aprendre contínuament són, potser, indicadors molt més valuosos i duradors de la intel·ligència que qualsevol número en una escala abstracta. Això és un truc mental que canvia tot el joc i la manera com ens veiem a nosaltres mateixos i als altres.
Aquesta reflexió és imprescindible
Aquesta profunda ensenyança de Stephen Hawking no és una simple anècdota del passat; és una advertència imprescindible per al present i el futur. Si no reevaluem la nostra definició d’intel·ligència i el valor que donem a la humilitat, correm el risc de crear una societat d’individus aïllats, obsessionats amb la seva pròpia superioritat, però incapaços de connectar i construir junts. El canvi comença per nosaltres, avui mateix, en cada interacció i en cada moment de reflexió.
Haver arribat fins aquí, llegint aquesta reflexió, ja és una mostra de la vostra pròpia intel·ligència i de la vostra voluntat d’anar més enllà de la superfície. És un senyal que la curiositat i la voluntat d’entendre les grans idees de ments com la de Hawking són més potents que la superficialitat. (Ha estat una decisió intel·ligent dedicar un temps a aquest pensament definitiu). Al cap i a la fi, qui no voldria aprendre una lliçó de vida tan valuosa d’una persona que va desxifrar l’univers?