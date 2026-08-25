Juan David Pérez, meteoròleg: «Un Mediterrani càlid aporta enorme energia i humitat per a tempestes a la tardor»

L’estiu s’acaba, sí, però el veritable perill climàtic amb prou feines comença. El Mediterrani, la nostra mar més estimada, s’ha convertit en una olla a pressió a punt d’esclatar. És una amenaça silenciosa que ha estat cuinant-se sota els nostres peus durant mesos.
No parlem només d’una qüestió de calor superficial. És una energia acumulada, una bomba de rellotgeria que redefinirà la nostra tardor. Els meteoròlegs ja estan en alerta màxima, i nosaltres, com a lectors atents, també hauríem d’estar-ho.
La revelació del meteoròleg: la bomba d’humitat
Juan David Pérez, un dels meteoròlegs més respectats del nostre país, ho adverteix sense embuts a Cadena SER Múrcia. El seu missatge és clar, urgent i directament relacionat amb el que veurem.
Un Mediterrani càlid aporta enorme energia i humitat per a tempestes a la tardor.
Aquesta frase, que sembla treta d’un guió apocalíptic, és la pura realitat. L’aigua prop de la costa murciana ha assolit els 29 ºC. (Quatre graus per sobre del que és habitual per a aquesta època de l’any, una anomalia que ens ha de preocupar a tots).
Aquesta calor extrema no és un cas aïllat. És una tendència alarmant a tota la conca. Al juliol de 2026, la temperatura mitjana superficial del Mediterrani va assolir els 27 ºC, el valor més alt mai registrat per a aquest mes. (Imaginem-nos el que això significa per al nostre ecosistema). Una boia prop de Mallorca va marcar un impactant 33 ºC a principis d’agost. Són xifres que haurien de sonar totes les alarmes.
Un mar que multiplica la tempesta
Què significa exactament que el Mediterrani estigui tan carregat d’energia? Un mar tan calent augmenta de manera dràstica l’evaporació. Això vol dir més vapor d’aigua, que és el combustible principal per a la formació de tempestes virals.
El problema apareix quan tota aquesta calor acumulada es troba amb l’aire fred. A finals d’estiu i durant la tardor, arriben masses d’aire més fresques a gran alçada. Aquest contrast entre l’aire fred i una mar bullent crea una atmosfera inestable. És la combinació perfecta per a l’esclat d’episodis meteorològics extrems.
La relació de Clausius-Clapeyron, una llei fonamental de la física, ho explica perfectament. Per cada grau que augmenta la temperatura, l’atmosfera pot contenir aproximadament un 7% més de vapor d’aigua. Aquest vapor addicional és l’ingredient secret que es transforma en precipitacions més abundants quan es desenvolupa una tempesta.
L’estudi definitiu: el 20% que ho canvia tot
Però les investigacions més recents van molt més enllà del 7%. (La realitat és fins i tot més dura del que pensàvem). Un estudi liderat per la Universitat de Valladolid i l’AEMET, publicat a la revista Nature Communications, va reconstruir la catastròfica DANA de València del 29 d’octubre de 2024. Els resultats són esfereïdors.
Amb les condicions climàtiques actuals, la taxa de precipitació acumulada durant sis hores va ser un 21% més intensa. La superfície que va rebre més de 180 litres per metre quadrat va augmentar un 55%. El volum total d’aigua descarregat sobre la conca del Xúquer va créixer prop d’un 19% respecte a un escenari preindustrial.
Les pluges de curta durada van ser un 20% més intenses per cada grau d’escalfament. Aquesta xifra és molt superior al 7% esperat.
Això vol dir que no és només la humitat addicional. Un Mediterrani més càlid augmenta també l’energia potencial convectiva de l’atmosfera. Això afavoreix corrents ascendents molt més forts. Aquests corrents són capaços d’amplificar brutalment les pluges dins dels núvols. És un bucle de destrucció meteorològica que ens afecta directament.
Altres centres de recerca punters com el Barcelona Supercomputing Center confirmen aquesta tendència. Els seus estudis també assenyalen que temperatures més altes de l’aire i del mar proporcionen més humitat, més inestabilitat i, finalment, precipitacions més intenses.
Alerta vermella: l’avís urgent de l’AEMET
L’AEMET preveu per a aquest trimestre (agost, setembre i octubre de 2026) temperatures per sobre del normal a tot el país. (Sí, un altre cop, el termòmetre s’escapa de control). Però no només això: també una alta probabilitat de precipitacions abundants. I aquí ve la part més delicada.
No hem d’esperar pluges suaus i constants. El que ens espera són episodis extrems. Llargues sequeres interrompudes per aiguats torrencials que cauen en poques hores. La terra no pot absorbir tanta aigua de cop, les infraestructures col·lapsen. És un cicle viciós que estem començant a patir.
El risc real no és només que hi hagi una DANA. El veritable perill és que aquesta DANA coincideixi amb un Mediterrani saturat d’energia. Aquesta combinació és el còctel perfecte per a pluges sense precedents, per a desastres. Hem de ser-ne conscients.
Entendre aquesta arquitectura de l’amenaça ara mateix és el nostre escut definitiu. La informació és poder, sobretot quan el clima juga fort i el nostre planeta ens envia senyals d’alerta constants. Estem preparats per al que ve?