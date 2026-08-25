Isaac Newton, el geni que va pronosticar la fi del món: el seu càlcul revela una data propera

El món tal com el coneixem té una data de caducitat. Una data que porta dècades oculta, esperant ser descoberta per les masses. No és una predicció qualsevol. És l’avís secret d’un dels genis més grans de la història, i ja la va calcular amb una precisió esgarrifosa.
I sí, la revelació és més a prop del que molts s’atreveixen a imaginar. Estem parlant d’un futur imminent, d’un canvi que podria transformar-ho tot. Nosaltres també ens hem quedat glaçats.
No estem parlant de pomes caient. Ni de la gravetat que ens manté enganxats a terra. L’home darrere de les lleis de la física universal tenia una obsessió poc coneguda. Una faceta oculta que va dedicar amb zel a l’estudi de textos sagrats.
La seva ment, un laberint entre la ciència i la teologia, buscava respostes més profundes. La seva recerca, gairebé mística, va destapar un secret mil·lenari. Una veritat que podria redefinir el nostre concepte del temps i del futur.
La gran revelació: la data definitiva ja és aquí
Agafa’t fort. L’any definitiu, segons els seus papers inèdits, és el 2060. Sí, has llegit bé. Només ens queden poques dècades per viure aquesta transformació que ell va pronosticar.
És Isaac Newton, el pare de la gravitació universal i un dels intel·lectes més brillants de tots els temps, qui va deixar aquesta data anotada. No és una suposició. És un càlcul, tan metòdic com les seves lleis del moviment, però aplicat a la teologia.
Ens trobem davant d’una troballa que va més enllà del pur coneixement científic. Estem parlant d’una profecia que ha estat sota el nostre nas durant segles, una peça imprescindible per entendre el nostre destí col·lectiu.
El càlcul secret de Newton: com ho va fer?
Aquesta informació impactant no prové de cap equació de física quàntica. Va ser descoberta el 1930, en uns manuscrits secrets de Newton. En una carta datada el 1704, ja apuntava l’any 2060 com a punt d’inflexió.
La seva metodologia és tan sorprenent com l’endevinalla mateixa. Newton no va utilitzar un telescopi per veure el futur, sinó la Bíblia. Va submergir-se en els textos de Daniel i l’Apocalipsi, desxifrant els seus enigmes.
Va agafar els 1260 dies profètics que s’esmenten en aquests llibres i els va interpretar com anys. Però, d’on va començar el compte? El punt de partida va ser la fundació del Sacre Imperi Romanogermànic per part de Carlemany, l’any 800 d.C..
Si sumem 1260 anys a l’any 800, el resultat és el 2060. Una aritmètica simple, però amb una càrrega profètica colossal. Aquesta és la clau definitiva del seu secret.
No és el final, és un nou començament
Però atenció: Newton no estava pronosticant una catàstrofe global. La seva visió era molt més esperançadora del que podries pensar. No va voler parlar del “final del món” en termes apocalíptics.
Segons els experts, com Stephen Snobelen, director del Projecte Newton canadenc, el 2060 representava un nou començament. Seria el final d’una era d’hostilitats i l’inici d’un període de mil anys de pau per a la Terra. (Sí, nosaltres també desitgem que sigui veritat).
La meva conclusió és clara: Newton no va veure una catàstrofe, sinó una oportunitat d’or. Un canvi de paradigma total cap a la concòrdia i la prosperitat.
La seva predicció, inspirada en els textos del profeta Miquees, parlava d’un regne on “els homes convertirien les espases en arades i les llances en falçs”. Una visió de desarmament i prosperitat sense precedents. Una autèntica solució als conflictes que avui ens afligeixen.
El geni polifacètic: més enllà de la ciència
És difícil d’imaginar, oi? Que l’home que ens va regalar les Principia, l’Opticks i el Mètode de les fluxions estigués tan profundament immers en la teologia. Però la seva ment no tenia límits. De fet, els llibres d’història suggereixen que va dedicar més temps a la Bíblia que a les matemàtiques o la física.
Newton no només va desenvolupar la llei de la gravitació universal, el càlcul infinitesimal, la teoria del binomi o la fórmula de Newton-Cotes. També va ser pioner en l’espectroscòpia, va establir les lleis del moviment i va explorar la naturalesa corpuscular de la llum. Una ment brillant en cada camp que tocava.
Aquesta connexió entre la seva obra científica i les seves profundes investigacions bíbliques ens revela un error comú en la nostra percepció dels grans pensadors. Sovint els encasellem, oblidant la complexitat de les seves veritables passions. Newton era un visionari, no només un científic.
El temps corre: estem preparats?
El 2060 és a tocar. D’aquí a pocs anys, segons el càlcul de Newton, el món podria entrar en una nova era. Una era de pau i prosperitat global. És una perspectiva alarmista, sí, però també plena d’esperança.
Una data que va molt més enllà del pur càlcul. És un avís urgent, una promesa que va deixar un dels més grans pensadors de la història. Ens obliga a reflexionar sobre el nostre present i el nostre futur col·lectiu.
Hem de prendre’ns seriosament aquest truc profètic? O és només una curiositat històrica més? El que sí és cert és que Newton, un home de ciència, va creure-hi fermament.
Ara ja ho saps. Una peça més del trencaclosques de la història, que fins ara, ha romàs en la foscor. I una raó més per mirar el calendari amb una altra perspectiva, oi?