Imaginem converses prèvies perquè el cervell necessita sentir control, explica Cristina Acebedo

Arribes a una cita o reunió important i, abans d’obrir la boca, ja has discutit, t’has defensat i has guanyat el judici final. Tot açò, per descomptat, ha succeït només dins del teu cervell. (Sí, tots hem tingut la nostra pròpia versió d’Ally McBeal al cap).
Esta pràctica, coneguda com a simulació mental, és un mecanisme que utilitzem per reduir la incertesa. Però encara que semble una forma de preparació, a voltes estem construint un escenari que mai arribarà a ocórrer.
La trampa de les hipòtesis mentals
La psicòloga Cristina Acebedo, directora de Te Cuidas, és contundent: una conversa imaginada no és una prova real, és només una hipòtesi. El cervell, davant la falta d’informació, intenta omplir buits tirant de pors i expectatives passades.
Quan passem hores discutint amb una versió inventada d’una altra persona, arribem a la realitat totalment condicionats. Estem responent a intencions que només existixen en la nostra imaginació, ignorant el que l’altra persona realment ens està dient en eixe moment.
Atenció: Si després d’assajar el diàleg et sents més tensa o espantada, no t’estàs preparant, estàs alimentant un bucle d’ansietat que et lleva el control.
Preparació o rumiació tòxica?
Existix una línia fina entre l’assaig útil i el desgast mental. La clau està en el resultat final. Si en acabar d’imaginar l’escena sents que les teues idees estan més ordenades, l’assaig ha complit la seua funció de regular l’ansietat.
Al contrari, si t’atrapes en una rotonda sense eixida on repetixes les mateixes frases, estàs caent en la rumiació. En este estat, el cervell ja no busca solucions, sinó que exigix una seguretat que mai aplega, mantenint-te en un estat d’alerta innecessari.
L’efecte thriller de la teua ment
Tendim a posar-nos en el pitjor perquè, erròniament, creiem que açò ens fa estar més preparats. Tanmateix, Acebedo advertix que el cervell baix estrés no escriu comèdies romàntiques, sinó thrillers psicològics.
Eixa falsa sensació de control és perillosa. En arribar a la situació real, el nostre sistema nerviós interpreta comentaris neutres com a atacs perquè portem hores construint una narrativa d’amenaça.
La pròxima vegada que et sorprengues donant un guió de vilà al teu interlocutor abans de temps, detín-te. Pregunta’t si eixe diàleg t’està ajudant a afrontar el problema o si només és soroll que t’impedix escoltar la realitat. A voltes, la millor forma de preparar-se és simplement soltar el comandament i deixar que la conversa ocórrega per primera vegada.