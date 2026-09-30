El CSIC revela per primera vegada com la pols i la sal marina van eliminar metà fa 20.000 anys

El metà és el segon gas d’efecte hivernacle més potent del nostre planeta, un autèntic fantasma atmosfèric que contribueix silenciosament al canvi climàtic. Però imagineu que, fa 20.000 anys, en plena edat de gel, aquest gas es va esvair de l’atmosfera a una velocitat sorprenent. Fins ara, la ciència creia que la raó principal era una simple reducció de les seves emissions naturals, però la veritat era molt més complexa.
I si us diguéssim que una reacció química oculta, entre elements tan quotidians com la pols i la sal marina, va ser la clau per a aquesta desaparició massiva? Sembla de ciència-ficció, però un nou estudi ens desvetlla el secret d’un mecanisme natural que va transformar el nostre clima de formes que ni imaginàvem.
La revelació definitiva que canvia tot
Un equip internacional liderat pel CSIC, a través del seu Institut de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC), ha fet una revelació que pot reescriure la nostra comprensió del passat climàtic. Han demostrat per primera vegada que la combinació de pols en suspensió i sal marina a l’atmosfera va accelerar dràsticament la desaparició del metà durant l’última glaciació. Això no és una hipòtesi, és un fet demostrat amb models avançats i registres de gel que ens parlen des de les profunditats de l’Antàrtida.
Aquesta interacció, que fins ara ningú havia valorat amb la importància que mereixia, va alliberar àtoms de clor altament reactius. Aquests àtoms, autèntics depredadors del metà, van destruir el gas amb una rapidesa inusitada, escurçant la seva vida mitjana a l’atmosfera ni més ni menys que un 20%. És a dir, el planeta tenia el seu propi sistema de neteja d’efecte hivernacle, una mena de truc natural que va alterar la composició de l’aire que respiraven els nostres avantpassats.
El sàndwich de detalls tècnics
Durant l’última Edat de Gel, fa uns 20.000 anys, la Terra era un lloc molt diferent. Les condicions més fredes i seques van provocar un augment massiu de pols mineral a l’atmosfera. Alhora, vents forts transportaven aquesta pols per tot el planeta, barrejant-la amb grans quantitats de sal marina procedent dels oceans. Aquesta barreja, que sembla treta d’un llibre de ciències naturals, era en realitat una autèntica fàbrica química a cel obert.
Quan la pols i la sal es van trobar i van reaccionar, el resultat va ser l’alliberament de clor, un gas extremadament reactiu. Aquest clor tenia una capacitat formidable per descompondre el metà. Els investigadors del CSIC han calculat que aquest efecte era quatre vegades més potent en aquella època que en l’actualitat. És un descobriment imprescindible per entendre un error de càlcul que durant molt de temps ha falsejat els nostres models climàtics.
Hem demostrat que durant l’última glaciació les enormes quantitats de pols mineral van reaccionar amb la sal marina a l’atmosfera. En fer-ho, van alliberar clor, un gas molt reactiu que destrueix el metà. Aquest efecte va ser quatre vegades més fort que en l’actualitat i va escurçar la vida mitjana del metà a l’atmosfera. És un procés que no s’havia valorat de forma adequada fins ara.
Aquesta solució natural va fer que el metà s’eliminés de l’atmosfera molt més ràpidament del que s’havia previst. Abans, els científics atribuïen els nivells baixos de metà exclusivament a una reducció de les emissions naturals (menys zones humides, més gel), suposant que el metà romania a l’atmosfera el mateix temps que avui. Ara, sabem que aquesta suposició no era correcta. Els registres de gel de l’Antàrtida i Grenlàndia, veritables arxius climàtics, donen suport a aquesta nova visió.
Connectant el passat amb el nostre futur
I per què ens hauria d’importar el que va passar fa 20.000 anys? Doncs perquè aquest estudi té implicacions directes per al nostre futur. Actualment, els nivells globals de pols a l’atmosfera estan tornant a augmentar. (Sí, nosaltres també hem pensat el mateix). Això significa que les mateixes reaccions químiques que van amplificar l’eliminació del metà durant l’Edat de Gel podrien tornar a jugar un paper molt més important en el futur d’aquest gas d’efecte hivernacle.
Comprendreu que aquesta no és una qüestió menor. Si el metà s’elimina més o menys ràpid, les previsions climàtiques canvien radicalment. Els canvis en la quantitat de pols atmosfèrica no només podrien influir en el metà, sinó també en altres gasos, alterant la composició de l’aire que respirem i, en darrera instància, el ritme del viral escalfament global. És un factor que fins ara se’ns havia escapat, un secret a veus que la ciència acaba de desvelar.
Una urgència climàtica que mira al passat
Aquesta investigació del CSIC no és només una curiositat històrica; és una advertència i una eina imprescindible per als científics que lluiten per modelar el clima del futur. Entendre aquesta química i determinar com evolucionen aquests gasos és clau. Sense aquesta peça del puzle, qualsevol predicció sobre el clima del nostre planeta seria incompleta, o pitjor encara, errònia.
El món està canviant, i amb ell, la composició de la nostra atmosfera. No podem permetre’ns ignorar aquests mecanismes naturals que han demostrat ser tan potents. Som davant d’un moment definitiu per a la ciència del clima, i cada nou coneixement és un estalvi de temps i recursos en la lluita contra el canvi climàtic. Després de tot, la història sempre té lliçons per ensenyar-nos, oi?