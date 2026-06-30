Descobreixen una estructura geològica de Gondwana a 3 km sota el gel antàrtic

De vegades, el gel no només conserva el passat, sinó que l’amaga amb un zel gairebé protector. Un equip de geòlegs acaba de confirmar una troballa que ha deixat la comunitat científica en estat de xoc absolut: s’ha localitzat una estructura geològica massiva oculta sota tres quilòmetres de gel a l’Antàrtida.
Si sents que la nostra comprensió del planeta és limitada, espera a conèixer els detalls d’aquesta peça del trencaclosques. No estem parlant d’una simple formació rocosa, sinó d’una estructura que pertany directament al supercontinent Gondwana, una relíquia de fa centenars de milions d’anys que ha romàs sepultada en el silenci més absolut.
El tresor ocult de Gondwana
Què fa que aquesta descoberta sigui tan rellevant per a nosaltres avui? L’estructura trobada funciona com una càpsula del temps geològica. En estar protegida sota un gruix de gel tan brutal, ha conservat informació sobre la configuració dels continents antics que en altres parts del món ha estat erosionada o destruïda per l’activitat tectònica.
Els investigadors han utilitzat tecnologia d’escaneig d’alta precisió per mapar aquesta formació. El que han vist als monitors no s’assembla a res que haguéssim registrat anteriorment a la zona: una signatura geològica que connecta directament el cor de l’Antàrtida amb les restes que ja coneixíem en altres punts del globus.
L’estructura és tan gran i densa que la seva presència altera lleugerament les medicions gravitatòries locals, un detall que ha permès confirmar la seva existència sense necessitat d’excavar físicament el lloc, cosa que seria logísticament impossible actualment.
Més enllà d’una simple roca antiga
Aquesta troballa és disruptiva per una raó principal: ens obliga a reescriure els mapes del món abans que el supercontinent es fragmentés. Entendre com es van comportar aquestes plaques tectòniques en el passat és la clau per predir com es mourà el terra sota els nostres peus en el futur llunyà.
Estem davant d’una peça fonamental per comprendre la dinàmica de la Terra. Si aquesta estructura ha sobreviscut aquí a baix, és perquè els processos de refredament i aïllament de l’Antàrtida han funcionat com una nevera natural. No et sembla fascinant que una part de la nostra història continuï aquí, esperant ser llegida, intacta després d’eons d’obscuritat?
Per què això ens incumbeix a tots?
Entenem que la geologia pugui semblar un tema acadèmic allunyat del nostre dia a dia, però les dades són clares: el clima i la geologia estan connectats. La posició d’aquestes masses continentals influeix directament en els corrents oceànics i, per tant, en l’equilibri climàtic global que determina la nostra vida en el present.
L’equip de científics ja està treballant en els propers passos. La idea és analitzar la composició química d’aquesta formació per determinar exactament en quin moment es va separar de la resta de les plaques. Cada dada nova és una llum que aporta claredat sobre la nostra pròpia evolució planetària.
La notícia ha generat un debat intens sobre quins altres secrets oculta el continent gelat. Quants més fragments de Gondwana estaran esperant sota el permafrost al fet que la tecnologia ens permeti veure’ls amb la mateixa claredat que aquesta vegada? Potser, la resposta a qui som i d’on venim sempre va ser sota els nostres peus, només necessitàvem les eines adequades per aixecar el vel.
Revisa les imatges si tens oportunitat; veure aquesta estructura emergint del mapatge digital et fa sentir el petit que és el nostre pas per aquest món. La geologia sempre té l’última paraula i, aquesta vegada, ha decidit parlar-nos des del lloc més remot del planeta.