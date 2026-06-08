Càmeres capten per primera vegada a la frontera el jaguarundi, el misteriós felí vulnerable a l’extinció

Després de massa temps de silenci, la selva brasilera ha revelat un dels seus secrets més grans, amagat sota un mantell de fulles i desconfiança. Ara bé, allò que semblava impossible ha estat possible gràcies a l’atzar, o potser una simple casualitat tècnica: desemmascarar un fantasma.
Un exemplar de jaguarundi, el felí més estrany i difícil de rastrejar d’Amèrica, ha estat captat en una zona protegida del Brasil, trencant anys d’incertesa científica. No és només una albirament; és una bufetada de realitat que ens recorda quant desconeixem sobre el terreny que trepitgem.
El felí que no sembla un felí
Si te’l creuessis de cara, probablement pensaries que és un animal comú. El jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) no té les taques característiques d’altres grans gats. Amb el seu cos allargat, potes curtes i un cap petit que recorda més a una fura o una llúdria, aquest animal ha passat desapercebut fins i tot per als experts més entrenats.
Aquesta troballa al Brasil no és cap ximpleria. El jaguarundi és un animal extremadament solitari i amb una capacitat d’adaptació sorprenent, la qual cosa el converteix en un indicador de salut perfecte per a qualsevol ecosistema. Si ell és allà, significa que la cadena alimentària, encara que colpejada, encara resisteix.
Dada clau: A diferència dels seus cosins els jaguars, el jaguarundi és principalment diürn. Aquesta petita anomalia en el seu comportament ha estat el seu millor escut defensiu, permetent-li moure’s sota el sol mentre nosaltres busquem depredadors nocturns.
Per què aquest retrobament posa els científics en alerta
Nosaltres també al·lucinem quan vam veure les imatges captades per les càmeres trampa. Aquest retrobament no és només una anècdota biològica; és una eina de pressió per a les autoritats locals. La zona on ha reaparegut és un punt calent de biodiversitat que sofreix la constant pressió de la desforestació i l’expansió humana.
Els biòlegs estan treballant contrarellotge per delimitar el seu territori real. Entendre on viu, què caça i com es desplaça aquest felí és la nostra única oportunitat per crear corredors biològics que evitin la seva desaparició definitiva. (Sí, estem parlant de redissenyar part del mapa per salvar un sol animal).
Aquest exemplar ha confirmat que, fins i tot en zones on crèiem que la pressió humana havia esborrat tota empremta de vida salvatge, la natura té els seus propis trucs. El jaguarundi no ha tornat perquè sí; ha tornat perquè és casa seva, encara que nosaltres ens haguem entestat a reformar-la sense permís.
Una lliçó de supervivència invisible
El cas del jaguarundi ens ensenya una lliçó incòmoda: l’èxit de la conservació no sempre depèn de grans inversions o projectes massius. A vegades, simplement depèn de la nostra capacitat per deixar de molestar i permetre que les espècies oblidades trobin els seus propis camins.
Aquest petit felí d’aspecte curiós és ara l’ambaixador d’una lluita molt més gran. Estem davant un cas aïllat o és el senyal que els ecosistemes brasilers tenen més capacitat de recuperació de la que pensàvem? La resposta, per ara, continua amagada en el més profund del fullatge, observant-nos mentre nosaltres intentem entendre per què vam trigar tant a tornar a veure-la.
La ciència continua analitzant les dades, però el missatge ja és clar. Mentre la resta del món mira cap a altres amenaces globals, al Brasil, un fantasma ha tornat per reclamar el seu lloc. I nosaltres, per una vegada, estem escoltant.