Astrònoms avisen sobre el destí del nostre sistema solar després de trobar un planeta gegant orbitant una estrella morta

El cosmos sol ser un lloc implacable. Quan una estrella esgota el seu combustible i mor, sol arrasar amb tot el que l’envolta en una catàstrofe final. Tanmateix, el telescopi espacial James Webb ha capturat una anomalia que té els astrofísics reescrivint els seus models sobre la fi dels sistemes planetaris: un planeta que ha aconseguit sobreviure a la mort de la seva estrella amfitriona.
Aquest món, situat a una distància considerable de la Terra, orbita el que ara és un romanent estel·lar, un cadàver còsmic fred i dens. La troballa no és només una curiositat, sinó un testimoni de la resistència planetària davant dels esdeveniments més violents de l’univers.
Un escenari improbable
Fins ara, la teoria predominant suggeria que qualsevol planeta en les rodalies d’una estrella moribunda seria incinerat o engolit durant les fases finals d’expansió de la mateixa. Tanmateix, aquest exoplaneta sembla haver-se refugiat en una òrbita prou llunyana com per evitar la destrucció, però prou a prop com per ser detectat.
Els investigadors han analitzat la composició atmosfèrica del planeta i han quedat sorpresos. Malgrat la manca de radiació estel·lar constant, el món manté una temperatura que suggereix processos interns actius o una retenció de calor sorprenent després de mil·lennis d’aïllament.
La clau del telescopi James Webb
La capacitat del James Webb per observar en l’infraroig ha estat la peça clau d’aquest descobriment. L’estrella morta és tènue i difícil de localitzar amb telescopis òptics tradicionals, però el Webb ha pogut filtrar el soroll de fons i confirmar la presència del planeta amb una precisió mai vista fins ara.
Què ens diu aquest descobriment sobre el nostre propi futur? Encara que el nostre Sol trigarà milers de milions d’anys a morir, aquest cas ofereix un cop d’ull a com podrien quedar configurats els sistemes solars molt després que les seves estrelles centrals s’apaguin.
Més preguntes que respostes
Aquesta troballa obre un nou debat: és aquest un cas únic en l’univers o hi ha milers de mons similars orbitant estrelles mortes que simplement no hem pogut detectar fins ara? La pregunta ressona en tota la comunitat científica, que ara busca apuntar els seus sensors cap a altres cementiris estel·lars.
L’estudi d’aquest “planeta sobrevivent” ens ajuda a entendre la longevitat dels mons més enllà de la vida activa dels seus sols. És un recordatori que, fins i tot en els escenaris més desoladors, la matèria i els planetes poden persistir, transformant-se en relíquies mudes d’un passat estel·lar brillant.
A mesura que el James Webb continuï enviant dades, estarem més a prop de comprendre els límits de la supervivència planetària. Ara per ara, aquest món solitari ens ofereix una visió fascinant d’un sistema solar en la seva etapa final, recordant-nos que, a l’univers, res no és realment definitiu.