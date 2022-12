La llei de start-ups: el renaixement de l’ecosistema emprenedor

El passat 23 de novembre el Senat va aprovar la ‘Llei de Startups’, la qual promet afavorir l’emprenedoria i la creació d’empreses emergents mitjançant determinats incentius fiscals i legals. La llei té molts aspectes positius i alguns que no ho són tant, però el més important és que, per fi, es reconeix la start-up com a una empresa diferent de les tradicionals i se la tracta com a tal, fet que suposarà un bon punt de partida per al creixement de l’ecosistema emprenedor català.

Un dels incentius fiscals que contempla la llei és la rebaixa en l’impost de societats del 25 al 15% durant els primers 5 anys de l’empresa, però és una mesura massa poc significativa. A efectes pràctics, no tindrà un gran impacte perquè la majoria de start-ups no són rendibles durant els primers 5 anys de vida. Per tant, hagués estat millor una mesura que de debò afavorís el creixement de la start-up durant els primers anys de vida.

Altres canvis són més adequats. Per exemple, l’exempció de tributar sobre els primers 100.000 euros invertits a la companyia. Això beneficiarà la rendibilitat de l’inversor i, com a conseqüència, les start-ups tindran més capacitat d’atraure finançament. En aquest sentit, la llei també preveu una nova regulació del carried interest, que és la retribució addicional que reben els fons de capital risc i venture capital per l’èxit de les seves inversions. A partir d’ara, el carried interest tributarà pel rendiment del treball amb una exempció del 50%, que és similar al que ja passava a altres països europeus. Amb tot això, tant l’inversor com la start-up surten reforçats.

El nou tractament de les stock options (opcions sobre accions) és un dels punts més forts de la nova llei per dos motius. El primer és que s’ha incrementat des de 12 mil fins a 50 mil euros anuals la base lliure d’impostos a l’hora de tributar per les stock options. I el segon, que aquestes només es liquidaran un cop, en el moment de vendre-les, i no dos cops. Fins ara, els treballadors havien de tributar per duplicat: quan les venien, però també quan, prèviament, les compraven; fet que reduïa molt la potencial renda obtinguda. Sens dubte, aquests canvis provocaran que el talent es senti més atret per treballar a una start-up del nostre ecosistema, ja que, fins ara, el tractament de les stock options era un dels aspectes que més espantava els treballadors.

Tot i aprovar el projecte de llei, el Senat va implementar alguns canvis que hauran de passar pel Congrés abans de la seva ratificació i entrada en vigor. La modificació més important i que més reclamava el sector és que els emprenedors puguin acollir-se a tots aquests avantatges de la llei de manera il·limitada, i no només fins a tres ocasions com es preveia. Això és fonamental perquè la majoria d’emprenedors en sèrie funden més de tres start-ups a la seva vida, i d’aquesta manera podran beneficiar-se de la llei amb totes les start-ups que creïn i no només amb les tres primeres. Això incentivarà els emprenedors a seguir creant start-ups i serà molt positiu pel desenvolupament del sector.

En general es tracta d’una bona llei. A Catalunya ja teníem totes les condicions favorables per a construir un ecosistema emprenedor equiparable a la resta d’Europa, però necessitàvem una legislació que apostés pel creixement del sector i promogués la innovació empresarial. Ara toca veure quins efectes tindrà a la pràctica, però el sector és optimista amb el futur de l’ecosistema start-up, tant per la nova regulació com pel canvi de mentalitat social que s’està produint a favor de l’emprenedoria i la innovació empresarial.