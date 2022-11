Quins perfils professionals demanarà el mercat l’any 2030 a Catalunya?

El mercat del treball està en constant evolució i cada dia que passa les empreses necessiten nous perfils professionals per adaptar les seves necessitats. Al curt termini aquest canvi no es nota, però si aixequem el focus els perfils laborals actuals no tenen res a veure amb els de fa vint o trenta anys i, per tant, poden no tenir res a veure amb els que ens trobarem d’aquí a 10 anys. En aquesta línia, CaixaBank Dualiza i Foment del Treball van organitzar una jornada per mostrar com creuen que serà aquesta evolució dels perfils demandats en el mercat laboral d’aquí a una dècada i com això afectarà els treballadors que es troben al mercat o que s’hi incorporaran en els anys vinents. Segons l’estudi presentat per les dues entitats en els pròxims anys es crearà gairebé un milió i mig d’oportunitats laborals només a Catalunya.

L’estudi en qüestió, elaborat per CaixaBank Dualiza i la Fundació CEOE, es planteja un futur marcat per l’evolució de les professions actuals en lloc de l’augment de nous oficis, on el model productiu canvia la relació de les persones amb el treball a través de l’impacte de la digitalització en l’organització d’aquest mateix treball. A més, mostra com dins del mercat laboral hi arribaran molts més perfils híbrids amb un coneixement genèric més ampli, però també l’arribada de perfils amb molta més especialització, major capacitat de gestió d’informació especialitzada i major responsabilitat a l’hora de prendre decisions.

Aquest nou model substituirà el model que s’està usant actualment basat en la qualificació. No obstant això, la seva institucionalització porta temps, acaba de començar i es completarà a mitjà termini. Una de les seves principals característiques serà una tendència a la intel·lectualització del treball, en el sentit que cada vegada es requeriran més competències relacionades amb els procediments mentals d’anàlisi, planificació, presa de decisions… és a dir, les denominades competències transversals, toves o soft skills per la seva denominació anglòfona.

Tendències dels sectors més rellevants

L’investigador Oriol Homs i la responsable del Centre de Coneixement i Innovació de CaixaBank Dualiza, Mónica Moso, han abordat també les tendències globals en alguns dels sectors més rellevants per a l’economia zero. En aquesta línia, el sector industrial estarà marcat per l’envelliment general de la població ocupada, generació baby-boom, així com per la necessitat d’una major qualificació dels treballadors. La falta de titulats en Grau Mitjà d’FP plantejarà un problema per a la reposició de les plantilles

Alguna cosa semblant passarà al sector turístic, ja que més de la meitat dels treballadors no tenen un títol adequat a l’ofici que exerceixen en sectors com restauració i hoteleria o no tenen estudis, una cosa que no passa a les agències de viatge on una àmplia majoria compta amb formació superior. Si parlem del sector de la tecnologia, el repte estarà a revertir una tendència marcada per la masculinització de les professions que integra i per una reduïda presència dels joves.

Desafiaments

Tot plegat, evidentment, planteja uns importants reptes de futur. En aquest cas l’estudi planteja una sèrie de reflexions que contribuirien a la formació d’un major nombre de tècnics d’FP i a dotar-los amb les habilitats que requerirà el mercat laboral. Ara bé, el repte més urgent és proveir el mercat amb un major nombre de titulats d’FP, ja que per situar-nos al nivell europeu caldria pràcticament doblar el nombre de titulats actual. Aconseguir-ho no requeriria grans inversions, pel fet que n’hi hauria prou amb millorar els índexs d’abandonament.

A més, reptes pendents com la introducció d’una manera digital en tota l’oferta FP o un nivell mínim d’anglès per titular també haurien de ser motiu d’anàlisi. El nou escenari requerirà també l’entrenament de competències toves i la introducció de la sostenibilitat en els plans d’estudi.