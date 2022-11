Novartis i sindicats pacten l’acomiadament de 30 treballadors a Barcelona

El grup farmacèutic Novartis ha plantejat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afectarà 117 persones a tot l’Estat, una trentena de les quals a Catalunya, segons ha informat CCOO. Les indemnitzacions que rebran els acomiadats s’acosten a una compensació de 60 dies per any treballat amb un topall de 380.500 euros, és a dir, 42 mensualitats. La compensació mínima serà de 25.000 euros. L’acord entre Novartis i els sindicats inclou la sortida voluntària de 15 treballadors, a qui s’ha ofert un pla de rendes per facilitar la jubilació. L’empresa justifica per la “profunda transformació en el negoci” que està duent la terme la multinacional i que comportarà un excedent de 8.000 llocs de treball.

Comissions Obreres ha anunciat que “després de llargues negociacions” ha arribat a un acord amb Novartis aquest dimarts. En concret, a la capital catalana aquest ERO afectarà una trentena de persones, tot i això la seu central de Novartis a Barcelona compta amb 700 treballadors. La companyia va anunciar a l’abril que duria a terme una “simplificació a nivell global del seu model operatiu” i que es volia centrar en la innovació i la productivitat. En un inici, Novartis havia plantejat acomiadar 240 persones a l’Estat, però finalment han acabat sent 117 i 15 persones que han sortit voluntàriament. Els empleats de les fàbriques de producció no s’han vist afectats per l’acomiadament col·lectiu.

Les bases principals de les sortides involuntàries

Segons el comunicat de CCOO, han arribat a un acord que acaba reduint el nombre d’acomiadats a escala estatal. A més, el sindicat assegura que també han pactat garantir que els objectius, els incentius i les pagues per valor a l’empresa es cobrin tot i no haver complert els requisits essencials. A part, tots els acomiadats involuntàriament seran recompensats amb 1.200 euros per “compra d’equips”, segons el comunicat del sindicat.

Així doncs, de l’edat compresa entre 55 – 57 anys amb antiguitat en l’empresa igual o superior a 10 anys, es garantirà el 70% del seu salari brut fins als 63 anys. De l’edat de 58 o més anys amb antiguitat en l’empresa igual o superior a 15 anys, serà del 75% del salari brut fins als 63 anys. Els més grans, edat de 63 o més anys, rebran una indemnització per acomiadament de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats més un lineal de 12.000 €.