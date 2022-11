Meta, matriu de Facebook, acomiadarà 11.000 treballadors

Facebook, Instagram i Whatsapp acomiadaran 11.000 treballadors. Meta, la companyia matriu de les tres xarxes socials propietat de Mark Zuckerberg, ha anunciat un programa de retallada de personal que afectarà un 13% de les 87.000 persones que formen la seva plantilla. Zuckerberg, així, s’afegeix a la llarga llista de consellers delegats de grans tecnològiques que apliquen retallades a les seves plantilles, després dels 3.700 acomiadaments a Twitter i els 1.120 de Stripe, a més dels “centenars” que ha deixat anar Salesforce.

La reducció de la plantilla de Meta respon a una caiguda important al seu valor de mercat. L’aposta pel metavers de la companyia, que ja ha comportat milions de dòlars en despeses operatives, ha reduït substancialment les seves perspectives de creixement. Després de ser una de les primeres empreses del món a rebre, durant la pandèmia, una valoració d’un bilió de dòlars, en només dos exercicis el capital total de la firma de Zuckerberg ha caigut fins als 250.000 milions de dòlars, una xifra que no es veia des del 2015. En la mateixa tendència, el juny es va confirmar el primer descens de dos trimestres de la multinacional des de la seva fundació.

Zuckerberg, el principal artífex del moviment cap al web3, ha declarat en un comunicat a la plantilla que vol “ser fiscalitzat per les decisions que han portat la companyia a aquest punt”. “Estic especialment penedit per a les persones impactades per l’acomiadament col·lectiu”, ha afegit el CEO i fundador de la multinacional.

Condicions d’acomiadament

Segons ha comunicat la companyia, els treballadors afectats rebran una indemnització equivalent a 16 setmanes de paga, amb dues més per cada any treballat a Meta. També es mantindran les compensacions amb títols de propietat de la companyia, tot i que aquestes vencien el 15 de novembre, així com l’assegurança de salut durant mig any per a tota la família de l’empleat.