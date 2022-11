Facebook no inclourà els treballadors de Barcelona en l’acomiadament massiu

La matriu de Facebook, Meta, no inclourà els centres de revisió de continguts, com el que hi ha a Barcelona, en l’acomiadament massiu d’11.000 persones que va anunciar el seu fundador, Mark Zuckerberg, aquesta setmana. En un comunicat, Meta assegura que els esforços per a mantenir la integritat de la plataforma continuen sent una “prioritat principal” i per això hi haurà 40.000 persones dedicades a la seguretat de la xarxa i dels continguts. “Els nostres moderadors de continguts que treballen revisant a primera línia, les persones que moderen contingut, no es veuran impactades per l’anunci”, detalla el missatge de Meta. El centre de revisió de continguts de Barcelona, amb seu a la Torre Glòries és gestionat per la multinacional Competence Call Barcelona Digital Services, que va firmar una aliança amb Facebook el maig del 2018. L’empresa compta amb 500 treballadors a la capital catalana, que es dediquen a moderar continguts de les xarxes.

La resposta de la matriu de Facebook, WhatsApp i Instagram arriba dos dies després d’anunciar l’acomiadament del 13% de la plantilla, per les expectatives no complides de creixement dels negocis en línia després de l’increment exponencial del comerç electrònic per la pandèmia i pel refredament en l’economia, que està castigant les empreses tecnològiques.

Dos anys després han constatat que el creixement dels negocis online no ha sigut tan permanents com creien i que l’activitat econòmica s’ha frenat per l’impacte de la inflació i les disrupcions de la guerra d’Ucraïna. “Em vaig equivocar i me’n responsabilitzo”, va assegurar Zuckerberg en una carta oberta, on detallava en el nou context es veu obligat a ser “més eficients” i a prioritzar en menys àrees com les plataformes d’intel·ligència artificial, publicitat i negocis. Zuckerberg, el principal artífex del moviment cap al web3, també va declarar que vol “ser fiscalitzat per les decisions que han portat la companyia a aquest punt”. “Estic especialment penedit per a les persones impactades per l’acomiadament col·lectiu”, va afegir el CEO i fundador de la multinacional.

Segons ha comunicat la companyia, els treballadors afectats rebran una indemnització equivalent a 16 setmanes de paga, amb dues més per cada any treballat a Meta. També es mantindran les compensacions amb títols de propietat de la companyia, tot i que aquestes vencien el 15 de novembre, així com l’assegurança de salut durant mig any per a tota la família de l’empleat.