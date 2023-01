Territori cedeix davant les demandes del taxi: “Ens ho donen tot”

El taxi català ha guanyat la darrera batalla contra les plataformes i els operadors de transport. Segons ha comunicat el portaveu d’Élite Taxi Tito Álvarez davant l’assemblea de taxistes convocada a Passeig de Gràcia durant la mobilització per Gran Via, el departament de Territori ha acceptat el gruix de les seves demandes. Segons ha comunicat als manifestants, la conselleria de Juli Fernàndez concedirà qüestions com el blindatge de la tarifa regulada o la definició d’operador de transports per a empreses com Free Now, que permetrà regular-ne l’activitat. Així, els treballadors accepten donar una “treva” fins al MWC i aixecar la vaga programada per aturar el congrés audiovisual ISE, que se celebrarà a Fira de Barcelona la pròxima setmana. Els sindicats, així, pretenen “donar aire a l’administració perquè compleixi els compromisos” assolits, tot i que manté l’amenaça de “bloquejar la ciutat” en cas que no s’apliquin els canvis acordats.

Com el mateix Ávarez avançava a TOT Economia, la clau de volta de les demandes del taxi durant aquestes mobilitzacions és el blindatge de les tarifes. En comunicació amb els manifestants, el portaveu ha assegurat que des de Territori se’ls ha traslladat que es prohibiran “descomptes i suplements d’intermediació” per part de les plataformes operadores de transport, tant les VTC com Free Now. “Les plataformes ofereixen descomptes agressius per atrapar la clientel·la”, acusa el taxista -una estratègia de competència que quedarà expulsada del mercat català-. La mesura, segons l’acord anunciat aquest dimecres, anirà inclosa dins les mesures complementàries als pressupostos i, per tant, entrarà en vigor quan s’aprovin els comptes de la Generalitat. En cas que aquests no s’aprovin, promet Álvarez, tornaran les mobilitzacions. “S’haurà de fer un decret llei per motius d’urgència, i en sabem molt de generar urgència”.

Operador de transport

Des de les plataformes i les empreses contra les que es mobilitza el taxi, especialment des de Free Now, asseguren que no són operadors de transport, sinó empreses d’informació. Una de les reclamacions centrals dels treballadors del sector, en contradicció amb això, és que se les consideri com a operadores -una figura empresarial que no existeix encara a la regulació de cap regió europea-. Aquesta, doncs, és una de les concessions més rellevants de territori: la creació de la figura i la inclusió dins la mateixa -i el seu marc normatiu- de les operadores de mobilitat que actuen a Catalunya. La inclusió d’aquests negocis dins una regulació específica obliga, com subratlla Álvarez, a complir una sèrie de normes: establir la seu fiscal al país on s’opera, el que implica el pagament d’impostos al país; o un blindatge del sistema tarifari.

Les mobilitzacions dels taxis a Barcelona / EP

En un sentit similar a les reclamacions d’altres treballadors de plataformes -un exemple clar és el sector del delivery, amb firmes com Glovo o Deliveroo- és la fiscalització de l’algorisme. La nova figura d’operador de transport, apunta el portaveu, forçarà a les empreses a “Presentar una auditoria on es demostri que la IA no discrimina per motius de raça, gènere o procedència” a l’hora de prioritzar serveis o establir preus de carreres. “Totes les tarifes iguals per a totes les empreses”, etziba Álvarez, davant l’aplaudiment dels treballadors reunits. Territori hauria demanat al sector un marge d’uns sis mesos, fins al juny o al juliol, per elaborar aquesta nova figura legal -un període que des d’Élite Taxi estan disposats a concedir-. “Som la primera regió d’Europa on es crearà la figura de l’Operador de transport”, valora el portaveu.

Una batalla que continua oberta entre el sector i els futurs operadors és la limitació de les llicències per empresa. Com va avançar Álvarez a aquest diari, un dels problemes detectats amb el model de negoci de Free Now és la concentració de llicències i conductors concentrats sota la seva marca. Des del sector s’exigeix, en la línia de les regulacions “antimonopoli”, un límit per a cada operador del 15% del total de la flota de vehicles del país. Si bé troben bona disposició des de les administracions, reconeixen que “és molt difícil aconseguir-la”. Tot i que es planteja com una consecució a llarg termini, des del sector insisteixen que, en un futur, haurà d’aplicar-se “sí o sí”. El paquet de mesures de territori inclou, a més, un enduriment del règim sancionador intern per als taxistes que “roben els turistes”, segons acusa Álvarez -aquells que disparen les seves tarifes quan l’usuari és un visitant-.

Fiscalització

Entre l’establiment de la treva aprovada per l’assemblea del sector del taxi i el Mobile World Congress, els sindicats no exigeixen només una concreció de les noves regulacions, sinó una intensificació de la vigilància dels incompliments del decret-llei vigent. Álvarez reclama “campanyes específiques” de fiscalització per part de Mossos i Guàrdia Urbana principalment als entorns de més activitat per part d’Uber, Cabify o Bolt, com ara l’Aeroport. Segons les dades facilitades pels cossos policials, al 2022 es van fer 1.400 inspeccions, que s’han concretat en unes 400 denúncies, la gran majoria d’elles a l’entorn de l’aeròdrom del Prat. Per part de la Guàrdia Urbana, de les 2.500 investigacions que han hagut de dur a terme per les activitats de conductors de plataformes en contradicció amb la normativa vigent, un 90% són de Cabify, infractors usuals de la limitació de llicències urbanes introduïda pel decret-llei del passat juliol.