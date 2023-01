Martorelles en peu de guerra: “Farem vaga perquè ens estan prenent el pèl”

Els treballadors del centre d’Amazon a Martorelles ja es preparen per a la vaga que van registrar la setmana passada. Fa només tres setmanes la multinacional nord-americana anunciava el tancament de la fàbrica que tenia a la localitat, assegurant que redistribuiria tots els seus treballadors a Saragossa, on s’instal·lava la nova planta. Després de la primera reunió entre el comitè i la companyia, però, no es va arribar a cap acord, ja que el sindicat reconeix que les ofertes que ha plantejat Amazon pel trasllat dels treballadors és “insuficient”. Davant d’aquesta situació, Elisenda López, membre del comitè d’empresa confirma que l’objectiu de la plantilla és fer la vaga que ja han registrat: “Ens estan prenent el pèl”, lamenta ella en unes declaracions al TOT Economia.

La vaga dels treballadors de Martorelles començarà el dia 1 de febrer i es podria allargar fins al dia 17, segons ja van anunciar els sindicats. Tot i això, no necessàriament es farà durant els 17 dies. López insisteix, però, que tot apunta que faran vaga perquè les ofertes que han rebut des de la companyia no només són petites sinó que “ni s’acosten als límits de la legalitat”, diu. En primera instància, la companyia els va anunciar que el tancament no es traduïa en un acomiadament col·lectiu, ja que els donaven l’oportunitat de marxar a Saragossa o bé a Figueres, una altra de les localitats on hi ha ubicat un centre. Els proporcionaven per fer aquest canvi un pagament únic de 1.500 euros pel trasllat a Figueres i 3.000 euros pel trasllat a Saragossa, unes xifres molt per sota del que es podria considerar “legal”. “Quan ens hi vam negar van preguntar-nos quina oferta seria més adient, al que nosaltres vam respondre que com a mínim el límit legal”, assegura López.

Imatge de l’assemblea de treballadors d’Amazon celebrada aquest dissabte a Martorelles / Miquel Vera (ACN)

Després del fracàs de la primera intervenció n’hi va haver una segona per part de l’empresa, que ara assegurava pujar a 4.500 euros o 5.500 euros el pagament únic als treballadors depenent del seu càrrec. Tot i això, aquest pagament es feia en nòmina i dividit en 12 pagues. “Continua sent un abús, ja que tots sabem el que guanya la companyia”, detalla López, qui confirma que tampoc han acceptat aquesta oferta. D’aquesta manera arriben a la tercera reunió, programada el 31 de gener de la qual “no esperem treure’n conclusions segures”, diu la membre del comitè d’empresa, sinó que “més aviat veurem més clara la vaga”, continua.

Un acomiadament col·lectiu encobert

Els sindicats ja defensen la postura d’un “ERO (Expedient Regulador de l’Ocupació) encobert“, ja que consideren que les alternatives que se’ls està presentant als treballadors no són suficients pel canvi que estan demanant. “Tenim famílies senceres que treballen aquí, no poden esperar que tothom marxi a Saragossa amb aquests incentius tan minúsculs”, explica la representant dels treballadors. No només no estan d’acord amb els incentius que proposa Amazon sinó que també reconeixen que han hagut de plantejar alternatives ells en comptes de l’empresa: “Nosaltres vam demanar que es plantegés l’oportunitat de marxar a treballar a altres centres de la província de Barcelona”, explica López que afegeix que l’empresa els va contestar que “valorarien la proposta”.

Amb tot doncs, els treballadors de Martorelles asseguren que es troben contra l’espasa i la paret, ja que si no accepten les condicions de la companyia, acabaran sense feina: “O Saragossa o al carrer, aquestes són les alternatives”, diu López. Davant de l’imminent tancament el 22 d’abril, els treballadors esperen treure l’aigua clara d’una reunió que podria acabar en un acord entre la multinacional i els treballadors. Però, segons els sindicats, “la vaga continua sent l’opció més realista ara mateix”.