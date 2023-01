Les caixes d’estalvi pacten una pujada del 4,25% del salari per 2023

Les antigues caixes d’estalvi i els sindicats han arribat a un acord per modificar el conveni col·lectiu i apujar els salaris un 4,25% per aquest 2023. La patronal del sector, la CECA, presidida per Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària la Caixa, i els sindicats signants del conveni col·lectiu del sector estalvi, FINE, CCOO i UGT, van assolir aquest dimecres al vespre un acord en el qual es contempla la creació d’un nou concepte salarial que s’incorpora al conveni col·lectiu de manera recurrent i que suposa una pujada del 4,25% per a 2023 sobre el sou base de conveni, segons van informar les dues parts de la negociació.

A més, també es va acordar establir una pujada mínima de 1.000 euros per a tots els treballadors addicionals a l’increment de l’1% dels salaris ja previst en l’actual conveni, la vigència del qual s’estén des de 2019 fins a 2023. Ara bé, el que caldrà veure és com les diferents empreses afronten aquesta pujada salarial del 4,25%. Per un costat podrien aplicar el mètode de l’absorció, és a dir atribuir aquesta pujada salarial a plusos que ja tenen els treballadors o si, per contra, mantenen els plusos i apugen els salaris base.

D’aquesta manera, la patronal que representa a entitats com CaixaBank, Unicaja Banc, Abanca o Ibercaja, els quatre grans bancs encara sota el conveni de caixes d’estalvi, i els sindicats se sumen a la resta de convenis del sector bancari aconseguint un acord per a pal·liar l’efecte de la inflació sobre les plantilles. Tant en el cas de la banca com de les cooperatives de crèdit i caixes d’estalvi la pujada pactada per a 2023 ha estat del 4,5%.

Aquest acord afectarà uns 59.000 empleats d’arreu de l’estat com els dels quatre bancs mencionats anteriorment i tres caixes d’estalvi petites com són Caixa Ontinyent, Colonya Pollença i Cecabank. L’acord va ser ratificat per més del 75% de la representació sindical, que ostenten els sindicats FINE, CCOO i UGT.

Es cobreixen les demandes sindicals

En una nota conjunta, els tres sindicats assenyalen que aquesta revisió de l’actual conveni cobreix les seves “insistents demandes” per a atenuar la pressió que la inflació està exercint sobre els salaris dels treballadors del sector. No obstant això, assenyalen que aquest acord “no posa fi” a les seves reivindicacions, que tornaran a posar sobre la taula en els pròxims mesos amb l'”obertura anticipada” del pròxim conveni col·lectiu, ja que s’hauria de negociar aquest any. Tot això provoca la desconvocatòria de les protestes que els sindicats havien organitzat aquestes setmanes per reclamar a la patronal que obrís la taula de negociació per tal de resoldre aquest conflicte salarial.