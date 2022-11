CCOO denuncia irregularitats en la despesa pública en Educació a Catalunya

El sindicat majoritari de Catalunya, Comissions Obreres (CCOO), ha denunciat que la Generalitat està assignant al PIB educatiu una despesa que no li correspon. Concretament, des de CCOO consideren que l’administració catalana està canviant deliberadament els conceptes d’homogeneïtzació dels criteris estatals que permetrien fer comparacions homologables entre comunitats autònomes i amb el nostre entorn. El cas és que el Departament de Presidència, a petició de la Conselleria d’Educació, ha presentat unes xifres sobre despesa pública educativa a Catalunya de l’any 2020, de 8.973 milions d’euros, que elevarien la despesa educativa fins al 4,21% del PIB català. Fins aquí tot sembla normal, la Generalitat anuncia una despesa en educació, però el problema arriba quan el Ministeri d’Educació publica unes dades radicalment diferents. El departament dirigit per Pilar Alegría assegura que l’any 2020 Catalunya va destinar a l’educació un total de 7.913,7 milions d’euros, una xifra que difereix en 1.060 milions de la difosa pel departament de Presidència.

Vista aquesta divergència, CCOO va demanar els criteris que s’havien fet servir des de la Generalitat per calcular aquesta despesa i es van trobar que des de Presidència no aclareixen alguns criteris i dades. Concretament, el sindicat va plantejar diverses qüestions a l’administració com les raons del còmput com a inversió de la Generalitat de quantitats pròpies de l’Administració General de l’Estat. Alhora, CCOO irregularitats, per exemple, de 602 milions d’euros de despesa no distribuïda o sobre la procedència d’una xifra de 311 milions que des de la Generalitat es defineix com “Despesa de l’Estat”, però sobre la qual no existeix cap referència en les estadístiques oficials. Des del sidicat creuen que es refereix a la despesa en beques i ajudes a l’estudi que es reparteix entre el Ministeri i la mateixa Generalitat i que l’any 2020 va ser de 300 milions d’euros, dels quals 100 milions són aportació catalana.

Una altra de les possibles irregularitats és que es considera la despesa de les universitats públiques catalanes com a despesa independent, aliena a la Generalitat, quan en totes les Comunitats forma part de la despesa de l’administració educativa competent. Sobre altres dades, des de CCOO consideren que l’aportació de les administracions locals és lleugerament superior als 555 milions assignats. Pel que fa a la resta d’apartats en l’informe de despesa el sindicat els veus adequats.

Donar explicacions sobre el finançament educatiu

Per últim, des de CCOO consideren que la Generalitat està intentant “demostrar una aproximació a la inversió del 6% del PIB compromesa en la seva Disposició Final 2a”, que ha estat incomplerta reiteradament pels diferents governs que han passat per Sant Jaume. Alhora, reclamen que el Departament d’Educació comencin a donar explicacions sobre el finançament educatiu a Catalunya, coincidint amb l’elaboració dels pressupostos del 2023.