Ideaded invertirà 12 milions i crearà 100 llocs de treball a Viladecans

L’empresa de semiconductors Ideaded invertirà un total de 12 milions d’euros i crearà 100 nous llocs de treball a la seva planta de Viladecans. Aquesta inversió es destinaran al desenvolupament continu, testatge i la producció de sèries curtes de microxips dissenyats per la mateixa Ideaded. En el primer estadi de la inversió, al llarg del 2023, l’empresa contractarà principalment enginyers i perfils relacionats amb desenvolupament de materials i processos per la producció de capes fines, així com el modelatge de la tecnologia. Un cop finalitzada aquesta fase del projecte, la companyia té previst ampliar fins als 2.500 m2 la planta. La posada en marxa d’aquest equipament suposaria una inversió de fins a 200 milions d’euros i la creació de mig miler de llocs de treball a Catalunya.

Aquest nou projecte d’Ideaded a Viladecans té un total 7.000 m² de superfície amb espais de producció i fabricació i oficines. Ideaded és una empresa que es va funda l’any 2015 a Girona i des dels seus inicis s’ha centrat en l’impuls de l’R+D. Com a part de la seva expansió, l’empresa va traslladar-se inicialment a una planta a l’Hospitalet de Llobregat, fins que va adquirir les seves instal·lacions actuals a Viladecans, fa prop d’un any. L’empresa té actualment una trentena de treballadors.

Un dels trets diferencials de la tecnologia d’Ideaded és que els semiconductors que han desenvolupat no es produeixen utilitzant silici sinó que estan basats en altres materials orgànics, fet que els permet reduir costos de producció i garantir alhora el màxim nivell de qualitat. La companyia actualment se centra en el desenvolupament de xips per a l’Internet de les Coses i Internet of Everything.

Catalunya vol liderar Europa

Durant la presentació de la inversió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la sala blanca de semiconductors d’Ideaded serà privada més gran del sud d’Europa i reforçarà “el potencial i la competitivitat de Catalunya i permet seguir treballant intensament per jugar un paper protagonista en el lideratge del projecte de xip europeu”. El cap del Govern ha explicat que es tracta d’una aposta empresarial per a la reindustrialització del país i també pel conjunt de l’economia europea.

El president Pere Aragonès durant la visita Ideaded / Govern

Aragonès, que ha visitat l’empresa acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i de la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha emmarcat aquest nou projecte en el Pacte Nacional per a la Indústria. Així, Aragonès ha explicat que el Govern ha contribuït en aquest nou projecte amb un préstec de 6 milions dels 12 que s’hi invertiran. El president ha ressaltat també que la nova sala blanca d’Ideaded suposa “100 nous llocs de treball, altament qualificats”, en una primera fase, i que s’ampliarien fins als 500 llocs en una segona fase d’ampliació, “consolidant així el seu projecte a Catalunya i no deixant de pensar en gran”.

Per la seva part, el conseller Torrent, ha destacat durant la seva intervenció que la idea del Govern és liderar la transformació del model productiu, coliderar projectes industrials i ajudar a les empreses a poder-se desenvolupar. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que “volem que el nostre país lideri el desenvolupament de la indústria dels semiconductors al sud d’Europa, tot sumant esforços amb el món de la recerca i el sector privat, fent valer els nostres actius”.