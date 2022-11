Cisco tria Barcelona per instal·lar el seu nou centre de disseny de xips

El conseller delegat de la multinacional nord-americana de telecomunicacions Cisco, Chuck Robbins, ha anunciat un nou centre de disseny de microxips a Barcelona. El directiu ha anunciat el nou centre després d’una reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra d’Afers Econòmics i Digitalització, Nadia Calviño. Segons ha anunciat la firma, el centre s’ubicarà a les instal·lacions de l’empresa a al recinte de Ca l’Alier, al Poblenou, segons ha informat l’ACN.

El nou centre barceloní serà el primer d’aquesta mena que Cisco instal·la a Europa. El govern espanyol va tancar l’acord amb la companyia després de dues reunions prèvies l’estiu de 2021 i el maig de 2022, aquesta darrera en el marc del Fòrum de Davos. Segons el comunicat enviat per l’empresa i les administracions, l’aterratge de la multinacional a la capital catalana s’emmarca dins del Perte Chip, el projecte de recuperació amb més dotació dels NGEU, uns 12.000 milions d’euros.

La de Cisco serà la segona instal·lació que arriba a Barcelona dedicada al disseny i recerca en l’àmbit de la microelectrònica. La també nord-americana Intel ja s’ha compromès a una inversió de 200 milions d’euros en aliança amb el Barcelona Supercomputing Center. La companyia dirigida per Patrick P. Gelsinger rebrà 200 milions d’euros en inversió pública per complementar el seu compromís financer amb la ciutat. També destaca l’ampliació de les instal·lacions de Monolithic Power Systems, que expandirà el seu centre de disseny a Barcelona i en construirà un de nou a Hospitalet de Llobregat –una operació que crearà 150 nous llocs de treball–.

La reunió del govern espanyol amb el conseller delegat de Cisco, Chuck Robbins / EP

Autonomia europea

Les inversions d’empreses de disseny de microelectrònica i semiconductors a Barcelona responen a la gran estratègia europea d’autonomia tecnològica en el camp de la producció de microxips. Actualment, la producció de les empreses de la Unió Europea suposa el 9% del mercat global. L’objectiu del govern comunitari, però, és arribar al 20% de la quota de mercat mundial el 2030. Barcelona pren un paper protagonista amb les darreres inversions, especialment al voltant d’un BSC especialitzats en microxips d’alta capacitat per a aplicacions de tecnologia profunda.

El CEO de la multinacional ha destacat “l’aposta amb l’ecosistema espanyol i europeu” que fa Cisco amb les seves noves instal·lacions a Barcelona. Segons Robbins, la companyia prendrà un “rol actiu” en la descongestió d’una cadena de subministrament “complexa”, en un moment de crisi del comerç global en la indústria de la microelectrònica.

Celebració institucional

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat que l’Estat “s’està convertint en un actor clau per assolir les metes d’autonomia estratègica de la UE”. Les polítiques d’inversió de Moncloa, assegura, generen “incentius per atreure talent i consolidar l’ecosistema espanyol” en el camp dels semiconductors i la microelectrònica.

Per la seva banda, el Govern valora l’elevat potencial tractor d’una inversió com aquesta a Barcelona. En un comunicat, l’executiu català ha augurat que el nou centre de Cisco “tindrà un fort impacte per accelerar l’activitat d’R+D a Catalunya vinculada als semiconductors, dinamitzar la indústria local i captar nous projectes d’inversió estrangera al sector”.